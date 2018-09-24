Фильм Майкла Мура о Трампе заработал меньше, чем о Буше-младшем

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Документальный фильм Майкла Мура о президенте США Дональде Трампе и президентских выборах в стране в 2016 году "Фаренгейт 11/9" дебютировал в прокате далеко не столь успешно, как картина американского режиссера про Джорджа Буша-младшего.

Как сообщает издание Hollywood Reporter , "Фаренгейт 11/9" вышел в свет на прошлой неделе в 1719 кинотеатрах страны, кассовые сборы картины по результатам премьерного уик-энда составили 3,1 миллиона долларов.

В 2004 году Майкл Мур снял фильм "Фаренгейт 9/11", посвященный критике и обвинениям в адрес экс-президента США Джорджа Буша-младшего, в том числе в его причастности к событиям 11 сентября 2001 года. Как сообщает телеканал Fox News, за премьерный уик-энд "Фаренгейт 9/11" заработал 23,9 миллиона долларов в 868 кинотеатрах. В мире же он собрал 222,4 миллиона долларов, что стало рекордом для документальных фильмов.

"Фаренгейт 11/9" стал первым фильмом для новой компании американского бизнесмена Тома Ортенберга Briarcliff. "Мы не теряем оптимизма. Идея была в том, чтобы картина вышла перед промежуточными выборами", — заявил Стив Баннелл, отвечающий в компании Briarcliff за распространение фильмов.

Режиссер-документалист Майкл Мур работает в жанре острой политической сатиры. В 2002 году он стал лауреатом премии "Оскар" за документальный фильм "Боулинг для Колумбины".