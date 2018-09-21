МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Премьера спектакля режиссера Игоря Яцко по пьесе всемирно известного американского драматурга Теннесси Уильямса "Орфей спускается в ад" состоится в пятницу на сцене театра "Школа драматического искусства", сообщили в пресс-службе театра.

В основе пьесы Уильямса " Орфей спускается в ад", премьера которой состоялась в 1957 году, – сюжет древнегреческого мифа, который драматург перенес в захолустный американский городок. Ординарность и типичность этого места, с одной стороны, и драматизм судеб его героев с другой, становятся размышлением на тему "ада с человеческим лицом" и попытки разорвать внешние и внутренние цепи.

"В самом названии пьесы обозначена тема художника и ада. В "Орфее" герои существуют в совершенно беспросветном безнадежном мире, но мне интересно найти в этой истории свет, найти выход. В пьесе есть сгущенный американский колорит. И я хочу воплотить в постановке атмосферу 30-х годов, насытить спектакль музыкой времени Теннесси Уильямса, которая будет звучать на аппаратуре той эпохи", — сказал накануне премьеры Яцко.

По словам режиссера, Уильямс мифологическую основу растворяет в обычной человеческой ситуации, в которую помещает персонажей. Его высказывание состоит в том, что ад находится не где-то далеко, а в обычной жизни. И надо вырваться из этого ада во чтобы то ни стало.

В спектакле заняты: Людмила Дребнева, Ольга Бондарева, Ольга Баландина, Гузэль Ширяева, Олег Малахов, Игорь Лесов, Анзори Шагидзе и другие.

Игорь Яцко – ученик Анатолия Васильева, актер, режиссер, педагог, руководитель режиссерско-актерской Лаборатории "ШДИ".