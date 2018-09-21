В Ялте откроется кинофестиваль "Евразийский мост"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" откроется в Ялте в пятницу фильмом режиссера Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова" с известным актером Алексеем Гуськовым в главной роли, сообщила пресс-служба киносмотра. Фестиваль пройдет с 21 по 25 сентября.
В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин: "Вездесущий" режиссера Илияна Дживелекова (Болгария), "Вечеринка окончена" Мари Гарель Вайс (Франция), "Взросление" Кима Инсона (Корея), "Границы дождя" Властимира Судара и Николы Мийович (Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Швеция, Великобритания), "Любовь и Шукла" Сиддхартха Джатлы, (Индия), "Мисс Дали" Вентуры Понсы (Испания). Россию представят фильмы Веры Глаголевой "Не чужие" и Оксаны Карас "У ангела ангина". Председателем жюри конкурса игрового кино стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актрисы Алена Бабенко (Россия) и Аня Пенчева (Болгария).
Конкурс документального кино представляют девять фильмов из Франции, России, Швеции, Австрии, Киргизии, Болгарии. В программе "Панорама" будут показаны фильмы "Крымский мост. Сделано с любовью!" Тиграна Кеосаяна, "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна, "Последнее испытание" Алексея Петрухина, "Мотылек" Михаэля Ноера, "Букшоп" Изабель Койшет, "Умри, Джульетта!" Макса Шабалина. Фильмом закрытия станет картина "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.
Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс укреплению международных культурных связей.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>