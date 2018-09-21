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Культура

В Ялте откроется кинофестиваль "Евразийский мост"

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Ялту. Архивное фотоВид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" откроется в Ялте в пятницу фильмом режиссера Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова" с известным актером Алексеем Гуськовым в главной роли, сообщила пресс-служба киносмотра. Фестиваль пройдет с 21 по 25 сентября.

Крым. Архивное фото
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"Программа фестиваля "Евразийский мост" в этом году несет на себе отпечаток не только общих проблем взаимодействия культур Европы и Азии, но и вполне конкретных коллизий прошлого и настоящего, которые, что важно подчеркнуть, раскрываются кинематографистами в разных жанрах и художественных формах. При этом Крым и Ялта, их история и современность, остаются в центре внимания и составителей программ, и, будем надеяться, местных зрителей, и гостей, и участников нашего еще молодого фестиваля", — приводят организаторы слова программного директора фестиваля Кирилла Разлогова.

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин: "Вездесущий" режиссера Илияна Дживелекова (Болгария), "Вечеринка окончена" Мари Гарель Вайс (Франция), "Взросление" Кима Инсона (Корея), "Границы дождя" Властимира Судара и Николы Мийович (Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Швеция, Великобритания), "Любовь и Шукла" Сиддхартха Джатлы, (Индия), "Мисс Дали" Вентуры Понсы (Испания). Россию представят фильмы Веры Глаголевой "Не чужие" и Оксаны Карас "У ангела ангина". Председателем жюри конкурса игрового кино стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актрисы Алена Бабенко (Россия) и Аня Пенчева (Болгария).

Конкурс документального кино представляют девять фильмов из Франции, России, Швеции, Австрии, Киргизии, Болгарии. В программе "Панорама" будут показаны фильмы "Крымский мост. Сделано с любовью!" Тиграна Кеосаяна, "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна, "Последнее испытание" Алексея Петрухина, "Мотылек" Михаэля Ноера, "Букшоп" Изабель Койшет, "Умри, Джульетта!" Макса Шабалина. Фильмом закрытия станет картина "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Подсветка на здании в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Также в этом году на фестивале будет отдельная программа, посвященная памяти режиссера Станислава Говорухина, в рамках которой зрители увидят фильмы, снятые им в Крыму: "Пираты XX века", где Говорухин был сценаристом, "Асса", в которой он сыграл главную роль, "Пассажирка".

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс укреплению международных культурных связей.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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