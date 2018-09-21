В Ялте откроется кинофестиваль "Евразийский мост"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" откроется в Ялте в пятницу фильмом режиссера Евгения Шелякина "Вечная жизнь Александра Христофорова" с известным актером Алексеем Гуськовым в главной роли, сообщила пресс-служба киносмотра. Фестиваль пройдет с 21 по 25 сентября.

"Программа фестиваля "Евразийский мост" в этом году несет на себе отпечаток не только общих проблем взаимодействия культур Европы и Азии, но и вполне конкретных коллизий прошлого и настоящего, которые, что важно подчеркнуть, раскрываются кинематографистами в разных жанрах и художественных формах. При этом Крым и Ялта, их история и современность, остаются в центре внимания и составителей программ, и, будем надеяться, местных зрителей, и гостей, и участников нашего еще молодого фестиваля", — приводят организаторы слова программного директора фестиваля Кирилла Разлогова.

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин: "Вездесущий" режиссера Илияна Дживелекова (Болгария), "Вечеринка окончена" Мари Гарель Вайс (Франция), "Взросление" Кима Инсона (Корея), "Границы дождя" Властимира Судара и Николы Мийович (Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Швеция, Великобритания), "Любовь и Шукла" Сиддхартха Джатлы, (Индия), "Мисс Дали" Вентуры Понсы (Испания). Россию представят фильмы Веры Глаголевой "Не чужие" и Оксаны Карас "У ангела ангина". Председателем жюри конкурса игрового кино стал актер и режиссер Рашид Маликов (Узбекистан), в жюри также вошли актрисы Алена Бабенко (Россия) и Аня Пенчева (Болгария).

Конкурс документального кино представляют девять фильмов из Франции, России, Швеции, Австрии, Киргизии, Болгарии. В программе "Панорама" будут показаны фильмы "Крымский мост. Сделано с любовью!" Тиграна Кеосаяна, "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна, "Последнее испытание" Алексея Петрухина, "Мотылек" Михаэля Ноера, "Букшоп" Изабель Койшет, "Умри, Джульетта!" Макса Шабалина. Фильмом закрытия станет картина "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Также в этом году на фестивале будет отдельная программа, посвященная памяти режиссера Станислава Говорухина, в рамках которой зрители увидят фильмы, снятые им в Крыму: "Пираты XX века", где Говорухин был сценаристом, "Асса", в которой он сыграл главную роль, "Пассажирка".

Фестиваль "Евразийский мост" впервые прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс укреплению международных культурных связей.

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