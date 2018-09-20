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Культура

Стало известно имя режиссера 25-го фильма про Джеймса Бонда

(обновлено: 14:56 20.09.2018)
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© AP Photo / Michael SohnАктер Дэниел Крэйг, исполнитель роли Джеймса Бонда. Архивное фотоАктер Дэниел Крэйг, исполнитель роли Джеймса Бонда. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Известный американский кинорежиссер и продюсер Кэри Фукунага снимет 25-й фильм бондианы, сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

"Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что съемки фильма "Бонд 25" начнутся на студии Pinewood Studios 4 марта 2019 года под руководством режиссера Кэри Фукунага, мировая премьера состоится 14 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

​Кэри Фукунага снимал фильмы "Без имени", "Джейн Эйр", "Безродные звери", сериал "Настоящий детектив" и другие.

Кадр из фильма И целого мира мало
© Danjaq Productions (1999)
Дитя холодной войны: почему Джеймс Бонд спасал мир от "красной угрозы"

Ранее продюсеры картины сообщили, что режиссер Дэнни Бойл больше не будет принимать участие в съемках картины "Бонд 25" из-за "творческих расхождений". Газета Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что разногласия касались фигуры "главного злодея" – россиянина по сценарию. Бойл должен был приступить к съемкам в декабре текущего года.

Премьера первого фильма бондианы "Доктор Ноу" ("Dr. No") состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.

Шпион, который меня любил. Лучшие девушки Джеймса Бонда
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006Ева Грин сыграла в фильме "Казино Рояль" представителя королевского казначейства Веспер Линд. Ради нее Бонд решил прекратить работать агентом и даже написал письмо М с просьбой об отставке. Однако Линд обманула возлюбленного - она вела двойную игру и в результате оказалась в заложниках. Девушка погибла, несмотря на отчаянные попытки Бонда ее спасти.Ева Грин и Дэниел Крэйг в фильме Казино Рояль
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 2006
Ева Грин сыграла в фильме "Казино Рояль" представителя королевского казначейства Веспер Линд. Ради нее Бонд решил прекратить работать агентом и даже написал письмо М с просьбой об отставке. Однако Линд обманула возлюбленного - она вела двойную игру и в результате оказалась в заложниках. Девушка погибла, несмотря на отчаянные попытки Бонда ее спасти.
© Фото : Danjaq, 1969Дайана Ригг, сыгравшая Терезу ди Вичензо в фильме "На секретной службе Ее Величества", стала на тот момент единственной девушкой Бонда, затащившей суперагента в британский загс. К сожалению, в роли миссис Бонд ей было суждено пробыть недолго. Молодую жену убили в день свадьбы.Кадр из фильма На секретной службе ее Величества
© Фото : Danjaq, 1969
Дайана Ригг, сыгравшая Терезу ди Вичензо в фильме "На секретной службе Ее Величества", стала на тот момент единственной девушкой Бонда, затащившей суперагента в британский загс. К сожалению, в роли миссис Бонд ей было суждено пробыть недолго. Молодую жену убили в день свадьбы.
© Фото : United Artists, 1964Британская актриса Хонор Блэкман исполнила роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер". Девушка должна была помочь Аурику Голдфиндеру уничтожить золотой запас США, но в последний момент предала своего босса.Хонор Блэкман в роли Пусси Галор в фильме Голдфингер
© Фото : United Artists, 1964
Британская актриса Хонор Блэкман исполнила роль Пусси Галор в фильме "Голдфингер". Девушка должна была помочь Аурику Голдфиндеру уничтожить золотой запас США, но в последний момент предала своего босса.
© Фото : Columbia Pictures, 2015Еще одна француженка Леа Сейду – последняя девушка Бонда. В фильме 2015 года "007: Спектр" она сыграла психолога Мадлен Суон – дочь давнего противника Бонда мистера Уайта, который донимал агента в трех сериях. Неприступная в начале, Мадлен неизбежно влюбляется в героя Дэниэла Крейга и в финале уезжает с ним на легендарном "Астон Мартине".Леа Сейду в фильме 007: СПЕКТР(2015)
© Фото : Columbia Pictures, 2015
Еще одна француженка Леа Сейду – последняя девушка Бонда. В фильме 2015 года "007: Спектр" она сыграла психолога Мадлен Суон – дочь давнего противника Бонда мистера Уайта, который донимал агента в трех сериях. Неприступная в начале, Мадлен неизбежно влюбляется в героя Дэниэла Крейга и в финале уезжает с ним на легендарном "Астон Мартине".
© Фото : Columbia Pictures, 2015Моника Белуччи сыграла в фильме "007: Спектр" вдову террориста Марко Скиарры, которого убил Бонд. Суперагент встречает ее на похоронах супруга и предотвращает покушение на нее.Моника Белуччи в фильме 007: Спектр(2015)
© Фото : Columbia Pictures, 2015
Моника Белуччи сыграла в фильме "007: Спектр" вдову террориста Марко Скиарры, которого убил Бонд. Суперагент встречает ее на похоронах супруга и предотвращает покушение на нее.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1977Барбара Бах сыграла майора КГБ Аню Амасову в фильме "Шпион, который меня любил". По сюжету МИ-6 и КГБ объединяются для совместной операции - Бонд и Амасова должны найти виновных в пропаже атомных подлодок. Дело осложняется тем, что 007 ранее убил возлюбленного Ани — агента КГБ. Амасова хочет отомстить, но, в конце концов, влюбляется в Бонда.Барбара Бах в роли Ани Амосовой в фильме Шпион, который меня любил
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1977
Барбара Бах сыграла майора КГБ Аню Амасову в фильме "Шпион, который меня любил". По сюжету МИ-6 и КГБ объединяются для совместной операции - Бонд и Амасова должны найти виновных в пропаже атомных подлодок. Дело осложняется тем, что 007 ранее убил возлюбленного Ани — агента КГБ. Амасова хочет отомстить, но, в конце концов, влюбляется в Бонда.
© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла самую первую девушку Джеймса Бонда - Ханни Райдер. Суперагент встречает ее на острове доктора Ноу - члена организации СПЕКТР. Пара попадает к злодею в плен, но Бонду удается сбежать, сорвать планы доктора Ноу и спасти красавицу.Урсула Андресс в фильме Доктор Но (Dr. No), 1962 год
© Фото : Компания Eon Productions Ltd., 1962
Швейцарская актриса Урсула Андресс сыграла самую первую девушку Джеймса Бонда - Ханни Райдер. Суперагент встречает ее на острове доктора Ноу - члена организации СПЕКТР. Пара попадает к злодею в плен, но Бонду удается сбежать, сорвать планы доктора Ноу и спасти красавицу.
© Фото : Danjaq, 1963Итальянская актриса Даниэль Бьянки исполнила роль офицера КГБ и по совместительству члена террористической организации СПЕКТР Татьяны Романовой в фильме "Из России с любовью". Она должна была помочь агентам СПЕКТРа убить Бонда, но безнадежно в него влюбилась.Даниэль Бьянки в фильме Из России с любовью(1963)
© Фото : Danjaq, 1963
Итальянская актриса Даниэль Бьянки исполнила роль офицера КГБ и по совместительству члена террористической организации СПЕКТР Татьяны Романовой в фильме "Из России с любовью". Она должна была помочь агентам СПЕКТРа убить Бонда, но безнадежно в него влюбилась.
© Фото : Columbia Pictures, 2008Украинская модель и актриса Ольга Куриленко в фильме "Квант милосердия" сыграла бывшего агента боливийской спецслужбы Камиллу Монтес. Она вошла в историю как единственная девушка, которую Бонду не удалось соблазнить.Ольга Куриленко в фильме Квант милосердия(2008)
© Фото : Columbia Pictures, 2008
Украинская модель и актриса Ольга Куриленко в фильме "Квант милосердия" сыграла бывшего агента боливийской спецслужбы Камиллу Монтес. Она вошла в историю как единственная девушка, которую Бонду не удалось соблазнить.
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1999Софи Марсо сыграла коварную Электру Кинг в фильме "И целого мира мало" 1999 года. По сюжету дочь крупного бизнесмена притворяется, что её похитили, но в итоге заманивает влюбленного Бонда в исполнении Пирса Броснана в ловушку. В итоге агенту приходится убить прекрасную обманщицу.Софи Марсо в роли Электры Кинг в фильме И целого мира мало(1999)
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 1999
Софи Марсо сыграла коварную Электру Кинг в фильме "И целого мира мало" 1999 года. По сюжету дочь крупного бизнесмена притворяется, что её похитили, но в итоге заманивает влюбленного Бонда в исполнении Пирса Броснана в ловушку. В итоге агенту приходится убить прекрасную обманщицу.
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