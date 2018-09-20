Стало известно имя режиссера 25-го фильма про Джеймса Бонда

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Известный американский кинорежиссер и продюсер Кэри Фукунага снимет 25-й фильм бондианы, сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

"Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что съемки фильма "Бонд 25" начнутся на студии Pinewood Studios 4 марта 2019 года под руководством режиссера Кэри Фукунага, мировая премьера состоится 14 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

"We are delighted to be working with Cary. His versatility and innovation make him an excellent choice for our next James Bond adventure," said Michael G. Wilson and Barbara Broccoli. (2/2) — James Bond (@007) 20 сентября 2018 г.

​Кэри Фукунага снимал фильмы "Без имени", "Джейн Эйр", "Безродные звери", сериал "Настоящий детектив" и другие.

Ранее продюсеры картины сообщили, что режиссер Дэнни Бойл больше не будет принимать участие в съемках картины "Бонд 25" из-за "творческих расхождений". Газета Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщила, что разногласия касались фигуры "главного злодея" – россиянина по сценарию. Бойл должен был приступить к съемкам в декабре текущего года.

Премьера первого фильма бондианы "Доктор Ноу" ("Dr. No") состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.