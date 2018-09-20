Умер один из родоначальников постмодернизма в архитектуре

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский архитектор, один из родоначальников постмодернизма, лауреат Притцкеровской премии Роберт Вентури умер 18 сентября в Филадельфии на 94-м году жизни, пишет Le Monde.

Сын архитектора Джеймс сообщил, что причиной смерти его отца стали осложнения болезни Альцгеймера.

Книги Роберта Вентури "Сложности и противоречия в архитектуре" (1967 год) и "Уроки Лас-Вегаса" (1972 год) заложили теоретическую основу постмодернизма. Он выступал противником принципов функционализма и интернационального стиля пионера модернизма Ле Корбюзье, считая это направление в архитектуре скучным, холодным и безликим.

Вентури отдавал предпочтение двусмысленным, гибридным, искривленным формам. Он считал, что в современной архитектуре есть место историческим аллюзиям и даже юмору.

"Я скорее за богатство смысла, нежели за ясность смысла ", — говорил он. Свою цель он видел в том, чтобы "разбудить архитекторов от их чопорных упорядоченных снов".

Среди известных архитектурных проектов Вентури — новое здание Национальной галереи в Лондоне, мемориальный комплекс Бенджамина Франклина в Филадельфии и лаборатория Льюиса Томаса Принстонского университета.