В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Шортлист престижной Букеровской премии (Man Booker Prize) объявлен в четверг на пресс-конференции в Лондоне.

В число номинантов на соискание премии вошли британские писатели – Анна Бернс (Milkman), Дейзи Джонсон (Everything Under) и Робин Робертсон (The Long Take), двое американцев – Рейчел Кушнер (The Mars Room) и Ричард Пауэрс (The Overstory), а также канадка Эси Эдугян (Washington Black).

Председатель жюри британский философ и писатель Кваме Энтони Аппиа назвал все шесть романов "чудесами стилистической изобретательности".

Каждый из шести номинированных на премию писателей получит по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, размер самой премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов.

Победитель будет объявлен на торжественном ужине в церемониальной ратуше лондонского Сити Гилдхолл 16 октября.

Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

Лауреатом 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо"), после получения Сондерсом Букера продажи его книги возросли на 1227%.