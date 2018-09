Британский певец Эд Ширан впервые выступит в Москве летом 2019 года

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский поп-музыкант Эд Ширан, автор хитов "Shape of you" и "Perfect" впервые приедет в Москву с концертом 19 июля 2019 года, сообщает концертное агентство Pop Farm.

"Мировая суперзвезда Эд Ширан впервые выступит в России – концерт состоится в Москве 19 июля на стадионе Открытие Арена", — говорится в сообщении пресс-службы.

Эд Ширан является одним из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла "The A Team". Последовавшие за этим альбомы занимали первые места в британском чарте, а последний, вышедший в 2017 году, также возглавил американский чарт. На данный момент продано более 15,5 миллионов копий альбома, включающего в себя синглы "Shape Of You", "Castle on the Hill", "Perfect". Ширан приедет в столицу в рамках концертного тура Divide.

"В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской Империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Грэмми, получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие", — отметили в пресс-службе концертного агентства.