При поддержке ВТБ стартовала выставка "Экспрессионизм в русском искусстве"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА новости. Выставка "Экспрессионизм в русском искусстве" открылась в Русском музее. В экспозицию вошли около 350 произведений живописи, графики и скульптуры 1900-1930-х годов.

"Наряду с шедеврами Марка Шагала, Павла Филонова, Василия Кандинского, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой будут показаны и менее известные работы их коллег из различных художественных объединений. Впервые будет широко представлена печатная графика русского экспрессионизма — станковые гравюры, литографированные книги, плакаты. Выставка позволит выявить национальные черты этого течения и тенденции его развития на разных этапах, а также индивидуальные особенности творчества отдельных мастеров", — говорится в пресс-релизе музея.

В отечественном искусстве экспрессионизм развивался с середины 1900-х по середину 1930-х, пройдя ряд фаз.

Экспрессионизм в 1900-1910-х — искусство молодых, чутких к неблагополучию в обществе, бунтовавших против ценностей буржуазного образа жизни "отцов". Эпатируя, художники разрушали устоявшиеся каноны красоты, прибегали к приемам деформации натуры, свободно оперировали цветом ради выразительности образов. На первый план выходили личные переживания, душевное состояние авторов.

Выставка, генеральным спонсором которой выступает банк ВТБ (ПАО), продлится до 19 ноября.

Руководитель департамента маркетинга и рекламы банка ВТБ — старший вице-президент Виктор Шкипин выразил уверенность, что работы Шагала, Ларионова, Гончаровой и других экспрессионистов, творивших в начале XX века, не оставят публику равнодушной. При этом он напомнил, что почти все лето была открыта масштабная выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина, генеральным спонсором которой также выступил ВТБ.

"И мы, и Русский музей получили очень много положительных отзывов на нее", — сказал представитель банка.