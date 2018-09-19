РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Балет, Сибирь и хиппи: какой представляют Россию в иностранных фильмах

02422
© Предоставлено Russian Film WeekКадр из фильма Советские хиппиКадр из фильма Советские хиппи
© Предоставлено Russian Film Week

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В Москве сегодня открывается ретроспектива иностранных фильмов о России "Эхо единорогов". В программе — картины, участвовавшие в лондонском фестивале "Неделя российского кино", проводимом с 2016 года. РИА Новости разбиралось, какой видят Россию зарубежные режиссеры.

Балет и Станиславский

© Предоставлено Russian Film WeekКадр из фильма "Полина"
© Предоставлено Russian Film Week
Кадр из фильма "Полина"

Помимо холодной войны и русских злодеев, один из наиболее популярных российских "брендов" в иностранном кино — балет. Фестиваль открывает французская лента "Полина" режиссеров Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа. Фильм рассказывает о девушке из небогатой семьи, мечтающей стать великой балериной. Ее родители жертвуют всем, чтобы дочь оказалась в Большом театре, но Полина внезапно отказывается от карьеры в главном театре страны и уезжает искать свой танцевальный стиль, а заодно любовь, в Париж. Примечательно, что главную роль в ленте сыграла балерина Мариинского театра Анастасия Швецова.

Чуть менее ходовой сюжет, но тоже довольно традиционный для Запада — уникальный русский театр. Ему посвящена бразильская лента "Красный русский" режиссеров Марты Новилл и Чарли Брауна. В центре сюжета — молодые актрисы Марта и Мария, которые отправляются в загадочную Россию изучать систему Станиславского. Девушек ждет не только полный набор странных для западного зрителя традиций и особенностей менталитета, но также закулисные интриги, метро и, конечно, суровая русская зима.

Лесков и хиппи

© Предоставлено Russian Film WeekКадр из фильма "Леди Макбет"
© Предоставлено Russian Film Week
Кадр из фильма "Леди Макбет"

Еще одна вечная тема для экспорта в иностранный прокат — русская литература. После череды экранизаций "Войны и мира" и "Анны Карениной" зарубежные кинематографисты взялись за повесть Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Британский режиссер Уильям Олдройд перенес действие в викторианскую Англию, где лесковские герои смотрятся на удивление органично. Сама история тоже универсальна — в небольшой деревне с консервативным укладом девушка по имени Кэтрин выходит замуж за человека вдвое старше себя. Вполне ожидаемо у нее возникают отношения с молодым рабочим с фермы супруга.

Из XIX века в 1970-е переносит зрителей эстонский документальный фильм "Советские хиппи". Герои режиссера Терже Тоомитсо — художники, музыканты, бомжи и просто длинноволосые неформалы, пытавшиеся создать собственный свободный мир в границах Советского Союза. Спустя годы они совершают путешествие из Эстонии в Москву, где до сих пор 1 июня проходят сборища в память о событиях 1971 года, когда КГБ провело массовые аресты советских хиппи.

Сибирь и Placebo

© Предоставлено Russian Film WeekКадр из фильма "На никелевой Луне"
© Предоставлено Russian Film Week
Кадр из фильма "На никелевой Луне"

Другая лента из стран бывшего соцблока — "Хроники Мелании" режиссера Виестурса Кайриша — повествует о событиях в Латвии в июне 1941 года. Картина основана на автобиографии журналистки и писательницы Мелании Ванаги "На берегу Вельупе". Накануне войны главную героиню и ее сына вместе с 15 тысячами латышей депортируют в Сибирь. Выжить в лагере ей помогают письма к мужу, который надеется на освобождение Латвии.

О жителях современной Сибири, в частности потомках узников ГУЛАГа, рассказывает и канадская лента документалиста Франсуа Жакоба "На никелевой Луне". Редкая возможность для зарубежного зрителя увидеть Норильск — город металлургов на самом севере Сибири. Горожане делятся своими проблемами: молодое поколение мечтает уехать, заводские рабочие тоскуют по советским временам, творческая интеллигенция вспоминает темное прошлое, скрытое в архивах. Но главный "персонаж" фильма — удивительная норильская Луна, как будто созданная из никеля и льда.

© Предоставлено Russian Film WeekКадр из фильма "Placebo: Alt.Russia"
© Предоставлено Russian Film Week
Кадр из фильма "Placebo: Alt.Russia"

Документальный фильм "Placebo: Alt.Russia", как можно догадаться из названия, посвящен британской группе Placebo. Отметив двадцатилетие в 2014 году, коллектив отправился в необычный тур по десяти российским городам вдоль Транссибирской магистрали. Режиссер Чарли Таргетт-Адамс показывает, как новое поколение музыкантов повторяет путь старших звезд — Дэвида Боуи и Игги Попа.

Всего с 19 по 23 сентября в рамках ретроспективы покажут 13 картин — семь игровых, шесть документальных и одну анимационную. Россия в них предстает очень разная. Возможно, не всем фильмам удалось уйти от клише и стереотипов, но, очевидно, зарубежные режиссеры ищут новые темы, связанные с Россией.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена