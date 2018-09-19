Балет, Сибирь и хиппи: какой представляют Россию в иностранных фильмах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В Москве сегодня открывается ретроспектива иностранных фильмов о России "Эхо единорогов". В программе — картины, участвовавшие в лондонском фестивале "Неделя российского кино", проводимом с 2016 года. РИА Новости разбиралось, какой видят Россию зарубежные режиссеры.

Балет и Станиславский

© Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Полина" © Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Полина"

Помимо холодной войны и русских злодеев, один из наиболее популярных российских "брендов" в иностранном кино — балет. Фестиваль открывает французская лента "Полина" режиссеров Валери Мюллер и Анжелена Прельжокажа. Фильм рассказывает о девушке из небогатой семьи, мечтающей стать великой балериной. Ее родители жертвуют всем, чтобы дочь оказалась в Большом театре, но Полина внезапно отказывается от карьеры в главном театре страны и уезжает искать свой танцевальный стиль, а заодно любовь, в Париж. Примечательно, что главную роль в ленте сыграла балерина Мариинского театра Анастасия Швецова.

Чуть менее ходовой сюжет, но тоже довольно традиционный для Запада — уникальный русский театр. Ему посвящена бразильская лента "Красный русский" режиссеров Марты Новилл и Чарли Брауна. В центре сюжета — молодые актрисы Марта и Мария, которые отправляются в загадочную Россию изучать систему Станиславского. Девушек ждет не только полный набор странных для западного зрителя традиций и особенностей менталитета, но также закулисные интриги, метро и, конечно, суровая русская зима.

Лесков и хиппи

© Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Леди Макбет" © Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Леди Макбет"

Еще одна вечная тема для экспорта в иностранный прокат — русская литература. После череды экранизаций "Войны и мира" и "Анны Карениной" зарубежные кинематографисты взялись за повесть Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Британский режиссер Уильям Олдройд перенес действие в викторианскую Англию, где лесковские герои смотрятся на удивление органично. Сама история тоже универсальна — в небольшой деревне с консервативным укладом девушка по имени Кэтрин выходит замуж за человека вдвое старше себя. Вполне ожидаемо у нее возникают отношения с молодым рабочим с фермы супруга.

Из XIX века в 1970-е переносит зрителей эстонский документальный фильм "Советские хиппи". Герои режиссера Терже Тоомитсо — художники, музыканты, бомжи и просто длинноволосые неформалы, пытавшиеся создать собственный свободный мир в границах Советского Союза. Спустя годы они совершают путешествие из Эстонии в Москву, где до сих пор 1 июня проходят сборища в память о событиях 1971 года, когда КГБ провело массовые аресты советских хиппи.

Сибирь и Placebo

© Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "На никелевой Луне" © Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "На никелевой Луне"

Другая лента из стран бывшего соцблока — "Хроники Мелании" режиссера Виестурса Кайриша — повествует о событиях в Латвии в июне 1941 года. Картина основана на автобиографии журналистки и писательницы Мелании Ванаги "На берегу Вельупе". Накануне войны главную героиню и ее сына вместе с 15 тысячами латышей депортируют в Сибирь. Выжить в лагере ей помогают письма к мужу, который надеется на освобождение Латвии.

О жителях современной Сибири, в частности потомках узников ГУЛАГа, рассказывает и канадская лента документалиста Франсуа Жакоба "На никелевой Луне". Редкая возможность для зарубежного зрителя увидеть Норильск — город металлургов на самом севере Сибири. Горожане делятся своими проблемами: молодое поколение мечтает уехать, заводские рабочие тоскуют по советским временам, творческая интеллигенция вспоминает темное прошлое, скрытое в архивах. Но главный "персонаж" фильма — удивительная норильская Луна, как будто созданная из никеля и льда.

© Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Placebo: Alt.Russia" © Предоставлено Russian Film Week Кадр из фильма "Placebo: Alt.Russia"

Документальный фильм "Placebo: Alt.Russia", как можно догадаться из названия, посвящен британской группе Placebo. Отметив двадцатилетие в 2014 году, коллектив отправился в необычный тур по десяти российским городам вдоль Транссибирской магистрали. Режиссер Чарли Таргетт-Адамс показывает, как новое поколение музыкантов повторяет путь старших звезд — Дэвида Боуи и Игги Попа.

Всего с 19 по 23 сентября в рамках ретроспективы покажут 13 картин — семь игровых, шесть документальных и одну анимационную. Россия в них предстает очень разная. Возможно, не всем фильмам удалось уйти от клише и стереотипов, но, очевидно, зарубежные режиссеры ищут новые темы, связанные с Россией.