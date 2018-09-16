Умерла режиссер Ирина Бессарабова

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На 58-м году жизни скончалась режиссер-документалист Ирина Бессарабова. Об этом сообщает телеканал "Культура" со ссылкой на члена комиссии неигрового кино Союза кинематографистов России Сергея Мирошниченко.

"Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью она скончалась. Для меня это известие стало неожиданным", — приводит слова Мирошниченко телеканал.

В 1983 году Ирина Бессарабова окончила ВГИК. Работала режиссером документального кино и телевидения. Бессарабова – автор фильмов "Пол-листа бумаги", "Алые паруса Василия Ланового", "Свобода по-русски", "Спасительный храм. Голоса художников". Бессарабова также писала стихи и выпустила два поэтических сборника: "Первый жизненный слой" и "Неузнанная жизнь". Была членом Союза кинематографистов России и Союза писателей Москвы.