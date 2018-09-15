Русский музей открывает в Испании выставки работ Малевича и Бурлюка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. В филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге в субботу откроются две выставки – здесь будут представлены работы Казимира Малевича и Давида Бурлюка.

"На выставке произведений Казимира Малевича будет представлено около 50 работ мастера, раскрывающих его творческий путь: от раннего творчества художника до всемирно известных произведений и супрематизма, ставшего классикой. Среди них "Красный квадрат", "Супрематизм № 56", "Скачет красная конница", "Спортсмены", "Сложное предчувствие" ("Торс в желтой рубашке"), "Автопортрет" и другие", — говорится в сообщении Русского музея.

Экспозицию дополнят костюмы, созданные по эскизам Малевича для реконструированной оперы–мистерии "Победа над солнцем", посмертная маска художника, снятая Николаем Суетиным, и слепок руки живописца.

"Казимир Малевич – самый знаменитый и бесстрашный выразитель русского авангарда. Его творчество – это целая вселенная, неповторимая, сложная и гениальная в своей уникальности. Художник, теоретик, педагог, он "взорвал" художественный мир своим "супрематизмом", став одним из пионеров абстракционизма в 1910-е годы. Но он же – автор загадочного и емкого по смыслу "второго крестьянского цикла", созданного в конце 1920-х –1930-е годы. Выставка в Малаге уникальна тем, что представляет многообразие граней таланта Малевича на протяжении всей его творческой биографии",- отмечают организаторы.

В этот же день в Малаге будет открыта выставка произведений Давида Бурлюка, которого называют "отцом" русского авангарда.

"Экспозиция представляет разные грани таланта Давида Бурлюка, эволюцию его творчества в более поздние годы. В 1920 году художник покидает Россию и некоторое время живет в Японии, а в 1922 году переезжает в США, где и остается до конца своих дней, не изменяя миссионерским идеям и традициям русского авангарда", — отмечается в сообщении.

На выставке будут представлены произведения, датированные 1900-1940-ми годами, среди которых его признанные шедевры: "Лошадь-молния", "Поле", "Мост (Пейзаж с четырех точек зрения)", "Портрет поэта- футуриста Василия Каменского" и другие.

Выставки произведений Малевича и Бурлюка в Малаге будут открыты для посетителей до 3 февраля 2019 года.

Первый европейский филиал Русского музея открылся в Малаге 25 марта 2015 года. Он расположен в выставочных помещениях центра "Табакалера", в здании бывшей табачной фабрики.