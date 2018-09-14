На Новом Арбате покажут ролик, посвященный фестивалю "Круг света"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Тематический ролик, посвященный фестивалю "Круг света", покажут на медиаэкранах на Новом Арбате в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Логотип фестиваля "Круг света" и световые узоры появятся на зданиях-книжках на Новом Арбате с 21 по 25 сентября. Подсветку будут включать каждый день в 18.45 и выключать ровно в полночь" — сказал он.

Помимо этого, департамент ЖКХ Москвы отключит наружное освещение и архитектурно-художественную подсветку зданий около мест проведения фестиваля в дни репетиций и проведения мероприятия.

Международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве уже в восьмой раз. С 21 по 25 сентября на фасадах зданий столицы продемонстрируют видеопроекции и мультимедийные инсталляции.