"Красный квадрат" и ВШТ МГУ запускают программы дополнительного образования

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Медиагруппа "Красный квадрат" и Высшая школа (факультет) телевидения МГУ разработали совместные программы дополнительного образования для будущих сотрудников медиаиндустрии, сообщила заместитель декана факультета Наталья Трушакова.

"Совместно с "Красным квадратом" у нас несколько программ: художественно-световое оформление телепрограммы, художник по реквизиту и телевидению, художник по теле- и кинодекорациям, операторское мастерство", — рассказала замдекана корреспонденту РИА Новости.

По словам Трушаковой, программы разработаны в соответствии с компетенциями, востребованными у современного работодателя в сфере медиа. В ходе обучения студенты смогут не только получить теоретические знания, но и применить их на практике.

"Мы осуществляем теоретическую часть, а практические навыки студенты будут получать на производстве, и вероятнее всего, это, конечно, будут те проекты, в которых активное участие принимает "Красный квадрат". Специалисты, которые создают продукт, будут делиться опытом с вновь принятыми в Московский университет, на факультет телевидения, в программы дополнительного образования. Это уникальный случай — симбиоз производства и теории", — отметила Трушакова.