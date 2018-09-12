Умер французский певец Рашид Таха

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Французский певец алжирского происхождения Рашид Таха скончался в ночь на среду в возрасте 59 лет, сообщает газета Parisien.

Как сообщается, музыкант ушел из жизни во сне после сердечного приступа у себя дома в Париже. 18 сентября певцу должно было исполниться 60 лет.

Рашид Таха — известная фигура французской рок-музыки 1980-х. Газета отмечает, что основатель группы Carte de Séjour ("Вид на жительство") смог достичь гармоничного сочетания между алжирской культурой и англо-саксонским роком.

После ухода из группы Таха записал множество альбомов, в которых соединял электронную и восточную музыку. По данным газеты, музыкант накануне закончил работать над новым альбомом, который должен выйти в начале 2019 под лейблом Believe.

Рашид Таха родился в алжирском городе Оран, когда будущему музыканту было 10 лет, его родители эмигрировали во Францию. В начале 80-х собрал группу Carte de Sejour, которая просуществовала до конца десятилетия. Два года спустя Таха выпустил первый сольный альбом Barbes, названный в честь знаменитого эмигрантского квартала Парижа. Последний сольный альбом музыканта вышел в 2013 году. За время сольной карьеры музыкант сотрудничал не только со звездами популярной арабской музыки, но и со знаменитым британским музыкантом и композитором Брайаном Ино, с которым в рамках его гастрольного тура выступал в том числе в России.