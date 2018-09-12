Московская кинокомиссия согласовала съемки 120 фильмов в столице

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Московская кинокомиссия за полгода работы согласовала проведение съемок 120 фильмов в столице, среди которых "Притяжение-2" Федора Бондарчука и "Трезвый водитель" Резо Гигинеишвили, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"За первые полгода работы Московская кинокомиссия помогла организовать и согласовать съемки 120 фильмов. Среди них — "Притяжение-2" Федора Бондарчука, "Трезвый водитель" Резо Гигинеишвили, "Миллиардер" Романа Прыгунова, "Француз" Андрея Смирнова и "Один день Ивана Денисовича" Глеба Панфилова", — говорится в сообщении.

Кинокомиссия также оказала содействие и зарубежным съемочным группам из США, Великобритании, Италии и Китая.

Московская кинокомиссия создана 21 февраля 2018 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. В ее задачи входит решение проблем, связанных с согласованием проведения съемок в Москве, взаимодействие с организациями и проведение совместных, в том числе международных мероприятий в сфере кинематографии, подготовка предложений для стимулирования иностранных и российских кинопроизводителей снимать фильмы в Москве и о Москве.

Возглавляет комиссию заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, зампредседателя комиссии является руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.