Из Крыма с любовью: как снимался фильм о главной стройке страны

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Этой осенью в российский прокат выходит фильм Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!". Действие романтической комедии происходит непосредственно на фоне самой масштабной стройки последних лет. По сюжету двое молодых людей — строитель из Керчи и московский пиарщик — добиваются благосклонности студентки-археолога. Сценарий написала Маргарита Симоньян, музыку — Сергей Трофимов. Исполнитель главной роли Алексей Демидов рассказал РИА Новости о том, как работалось на стройке.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

— Съемки проходили на настоящей стройплощадке. Вы как-то взаимодействовали с рабочими? Было сложнее или проще, чем в декорациях?

— В определенный момент строители поучаствовали у нас в массовых сценах, без реальных рабочих никуда. Для меня это оказалось гораздо проще, чем съемки в павильоне, потому что там тебе нужно все представить, а тут — вот оно море и этот гигантский мост.

— То, что вокруг шли работы, не мешало?

— Наоборот, это прекрасно, ведь мой персонаж — начальник строительной бригады, так что было только на руку.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

— Вы наблюдали за типажами строителей? Брали что-то от них?

— В основном я готовился к роли до съемок, но и за рабочими, конечно, наблюдал. Я знаю, что у некоторых были реальные прототипы со стройки, но мне про моего персонажа этого не говорили. Режиссер советовал подумать в сторону Николая Рыбникова в советских картинах, вспомнить фильм "Девчата". Я все понял, какое-то мое внутреннее представление об образе пересеклось с тем, о чем говорил режиссер, и оказалось, что я думаю в правильном направлении.

— Можно провести параллели между советским производственно-лирическим кино и этим фильмом?

— Насколько я понял замысел режиссера Тиграна Кеосаяна, он как раз собирался делать картину с отголоском тех лент. Я еще не видел результат, но надеюсь, так оно и получилось.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

— Что самое важное в вашем герое?

— Знаете, наверное, свобода. Вот эта личная свобода, которой он очень дорожит и боится потерять. Он сумел ее найти и ловит от этого кайф, мне кажется. Для него важно работать и отдыхать, а также работать, отдыхая и в то же время грамотно и ответственно выполняя свои обязанности. Мой герой умеет быть оптимистичным и свободным.

— Какие у вас остались впечатления от самого строительства моста?

— В первый раз впечатления были как от книг и фильмов о БАМе, когда люди гордились, что делают великое дело для страны. Мне кажется, я частичку этого почувствовал. Это действительно было очень масштабное строительство, и когда заезжаешь на мост — а до съемочной площадки еще 20 минут — и вокруг люди строят, машины пробивают землю, понимаешь, что находишься рядом с чем-то невероятным. Если смотришь издалека, не так впечатляет, но мы практически непосредственно в этом участвовали. Может, конечно, кому-то и мешали, но я видел, что для многих строителей это было развлечение, им было любопытно.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

— Подходили, смотрели?

— Да, особенно на каскадерские, трюковые сцены.

— Были какие-то внештатные ситуации?

— Вы знаете, Тигран Эдмондович в этом плане человек, любящий безопасность. Я хотел один трюк исполнить сам, он выглядел не особенно сложным, но режиссер сказал: "Не вздумай. Если бы это было нужно, мы бы тебя специально готовили". Он мне рассказал несколько историй о том, чем это может закончиться, и я понял, что мне туда лучше не лезть. Хотя у нас был момент, когда один коллега так устал, что чуть не попал в аварию. Он не признавался, что устал, и заснул за рулем. Его, конечно, сразу отправили отдыхать, но все переживали. К счастью, все обошлось.

© Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" © Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

У меня был прекрасный эпизод, когда я в одной сцене плавал с дельфинами, находился на протяжении трех-четырех часов в охлажденной воде. Это, конечно, непередаваемые ощущения, как будто ты с какими-то космическими существами, потому что они тебя понимают, и в то же время это очень сильные животные. Я это ощутил на себе, когда они заигрались и начали меня бить хвостовыми плавниками.