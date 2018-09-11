Премьеры студии "Союзмультфильм" появятся в широком доступе до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Премьеры проектов студии "Союзмультфильм" появятся в широком доступе до конца 2018 года на телевизионных каналах и на официальной странице студии в YouTube, сообщила в интервью РИА Новости на ВЭФ председатель правления студии Юлиана Слащева.

Фестиваль детского анимационного кино "Аниматика" прошел с 18 по 25 августа во второй раз в международном детском центре "Артек". Пресс-служба студии "Союзмультфильм" сообщала, что представит там первые три серии нового проекта "Пиратская школа", три серии фильма "Богатырята" и первый эпизод сериала "Петя и волк".

"Мы специально подкопили определенный набор новых серий, который у нас был для того, чтобы показать в "Артеке", так как это был фестиваль, и нам хотелось, чтобы он полноценно звучал как фестиваль — на фестивале должны всегда показываться премьеры. До конца года будет сделано по три, а в некоторых сериалах по 4-5 серий уже. Например, наш короткий сериал "Пластилин", где серии всего 2,5 минуты для совсем маленьких детей — там уже 10 серий. До конца года все наши сериалы появятся на телевизионных каналах, и на нашем канале "Союзмультфильм" в YouTube", — сказала Слащева, отвечая на вопрос о том, когда можно будет увидеть в широком доступе премьеры, которые состоялись на "Аниматике" в Крыму.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.