Гурцкая предложила увековечить память Кобзона

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая направила письмо руководителю администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой увековечить память народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен на Востряковском кладбище рядом с матерью. Во вторник, 11 сентября, исполнился 81 год со дня его рождения.

"Патриот, искренне преданный Отчеству, парламентарий и общественной деятель, чью роль будут изучать и высоко ценить наши потомки, Иосиф Давыдович, как никто другой, заслуживает увековечения памяти. От имени всех тех, кому посчастливилось быть знакомым с этим великим человеком, прошу вас дать поручение о проработке данного вопроса для подготовки соответствующего указа", — говорится в письме Гурцкой, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Гурцкая отметила, что Кобзон внёс выдающийся вклад в развитие искусства и олицетворял в течение последних десятилетий российскую песенную культуру.