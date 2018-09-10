Минкульт назвал плюсы ограничения показа зарубежных лент в кинотеатрах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Главная цель инициативы Минкультуры о внесении поправок в законодательство, ограничивающих показ зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов за день, состоит в том, чтобы максимально разнообразить прокат, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на советника министра культуры РФ Павла Степанова.

Ранее в понедельник Минкультуры опубликовало на своем сайте документ, в котором изложены запланированные поправки.

"В среднем каждую неделю в прокат выходит от 3 до 6 новых картин, при этом не сбрасывается со счетов то, что фильм идет не одну неделю. Таким образом, еженедельно в широком прокате представлено от 7 до 20 лент. Поэтому данная норма не создает проблему, а является обеспечительной и направлена, прежде всего, на многообразие релизов в принципе. Ее главная цель – максимально разнообразить прокат", — пояснил Степанов.

Он обратил внимание на то, что документ еще никуда не внесен – ни на рассмотрение правительства РФ, ни в Госдуму. В ближайшее время он появится на портале проектов нормативных правовых актов для широкого общественного обсуждения.

Степанов отметил, что "документ вводит общие нормы, чтобы один фильм не имел подавляющего большинства сеансов, так как это может отрицательно сказаться на разнообразии репертуара в каждый конкретный день".

В документе Минкультуры говорится, что "количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня". Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение календарного месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов.

Согласно поправкам, нарушение кинотеатрами данных требований повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. При этом в документе уточняется, что требования не будут распространяться на национальные фильмы.

Предполагается, что контроль будет осуществлять Роспотребнадзор. Информация о количестве сеансов конкретного фильма, необходимая Роспотребнадзору, будет предоставляться из ЕАИС.