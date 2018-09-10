Серебренникову предложили поставить спектакль в БДТ имени Товстоногова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Художественный руководитель Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Андрей Могучий пригласил режиссера Кирилла Серебренникова поставить в театре спектакль, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Андрей Анатольевич поздравил Кирилла Серебренникова с днем рождения и пригласил его поставить спектакль в БДТ. Он надеется, что справедливость и здравый смысл восторжествуют и постановку удастся осуществить в ближайшем будущем", — сообщили в пресс-службе, отметив, что Могучий сказал об этом на сборе труппы театра перед началом 101-го сезона БДТ.

Ранее сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в хищениях в "Седьмой студии", находится под домашним арестом. В данный момент расследование дела завершено, Серебренников и большинство других обвиняемых уже ознакомились с материалами дела. По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее 100 свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают.