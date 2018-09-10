РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Российский национальный оркестр откроет сезон Большим фестивалем

0150
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОткрытие Большого фестиваля Российского национального оркестра. Архивное фотоОткрытие Большого фестиваля Российского национального оркестра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева открывает новый концертный сезон десятым Большим фестивалем РНО, сообщили в пресс-службе оркестра.

Российский национальный оркестр. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Российского национального оркестра
Российский национальный оркестр выступит в Польше, Дании и Германии
В рамках фестиваля пройдут шесть концертов. В них примут участие выдающиеся исполнители: художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев, скрипачи Сергей Крылов и Вадим Репин, звезда мировой оперной сцены сопрано Анджела Георгиу, баянист Фридрих Липс и другие.

Одним из кульминационных событий музыкального форума станет концертное исполнение оперетты Леонарда Бернстайна "Кандид", приуроченное к 100-летию со дня рождения американского классика.

Афишу фестиваля составили шесть концертов, которые представят разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, талантливых молодых артистов и лучших сил Российского национального оркестра.

Откроется смотр программой из произведений Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В концерте для скрипки с оркестром Чайковского солировать будет Сергей Крылов – один из самых ярких представителей современного исполнительского искусства, обладатель множества международных наград. В этот вечер также прозвучит десятая симфония Шостаковича. За дирижерским пультом – Плетнев.

На следующем концерте, который состоится 15 сентября, публику ждет встреча с одним из лучших скрипачей современности Вадимом Репиным – постоянным партнером оркестра. Репин исполнит один из самых популярных скрипичных концертов Макса Бруха, кроме того в этот вечер под управлением Плетнева прозвучат симфония №15 Шостаковича и "Прощание Вотана и заклинание огня" из оперы "Валькирия" Вагнера.

Арии, ансамбли и сцены из опер "Черевички" Чайковского и "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова позвучат на концерте 21 сентября.

Концертное исполнение "Кандида" состоится 26 сентября. В главных партиях выступят зарубежные солисты: английский тенор Стивен Шонди, лирико-колоратурное сопрано, одна из ярких американских оперных певиц Дженнифер О'Лафлин, обладательница премии Лоуренса Оливье американка Ким Крисвелл, а также известный датский баритон Мортен Франк Ларсен. За дирижерский пульт встанет американский маэстро Джозеф Олефирович, несколько лет назад получивший негласный титул "танцующего дирижера".

Звезда мировой оперной сцены румынское сопрано Анджела Георгиу выступит 30 сентября, дирижировать оркестром будет канадский маэстро Чарльз Оливьери-Монро.

Завершит Большой фестиваль РНО концерт 4 октября, в программу которого вошли произведения современных российских авторов к таким "народным" инструментам, как баян, домра и балалайка. В этот вечер публике будут представлена мировая премьера концерта "Двойное зеркало" для баяна, виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, "татарская фантазия" для баяна с оркестром Михаила Плетнева, вариации на темы двух русских песен для домры и балалайки Александра Цыганова, финал концерта №1 для баяна с оркестром Николая Чайкина. За дирижерским пультом – Плетнев.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена