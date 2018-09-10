Российский национальный оркестр откроет сезон Большим фестивалем

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российский национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева открывает новый концертный сезон десятым Большим фестивалем РНО, сообщили в пресс-службе оркестра.

В рамках фестиваля пройдут шесть концертов. В них примут участие выдающиеся исполнители: художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев, скрипачи Сергей Крылов и Вадим Репин, звезда мировой оперной сцены сопрано Анджела Георгиу, баянист Фридрих Липс и другие.

Одним из кульминационных событий музыкального форума станет концертное исполнение оперетты Леонарда Бернстайна "Кандид", приуроченное к 100-летию со дня рождения американского классика.

Афишу фестиваля составили шесть концертов, которые представят разножанровые программы с участием звезд мировой сцены, талантливых молодых артистов и лучших сил Российского национального оркестра.

Откроется смотр программой из произведений Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В концерте для скрипки с оркестром Чайковского солировать будет Сергей Крылов – один из самых ярких представителей современного исполнительского искусства, обладатель множества международных наград. В этот вечер также прозвучит десятая симфония Шостаковича. За дирижерским пультом – Плетнев.

На следующем концерте, который состоится 15 сентября, публику ждет встреча с одним из лучших скрипачей современности Вадимом Репиным – постоянным партнером оркестра. Репин исполнит один из самых популярных скрипичных концертов Макса Бруха, кроме того в этот вечер под управлением Плетнева прозвучат симфония №15 Шостаковича и "Прощание Вотана и заклинание огня" из оперы "Валькирия" Вагнера.

Арии, ансамбли и сцены из опер "Черевички" Чайковского и "Ночь перед Рождеством" Римского-Корсакова позвучат на концерте 21 сентября.

Концертное исполнение "Кандида" состоится 26 сентября. В главных партиях выступят зарубежные солисты: английский тенор Стивен Шонди, лирико-колоратурное сопрано, одна из ярких американских оперных певиц Дженнифер О'Лафлин, обладательница премии Лоуренса Оливье американка Ким Крисвелл, а также известный датский баритон Мортен Франк Ларсен. За дирижерский пульт встанет американский маэстро Джозеф Олефирович, несколько лет назад получивший негласный титул "танцующего дирижера".

Звезда мировой оперной сцены румынское сопрано Анджела Георгиу выступит 30 сентября, дирижировать оркестром будет канадский маэстро Чарльз Оливьери-Монро.

Завершит Большой фестиваль РНО концерт 4 октября, в программу которого вошли произведения современных российских авторов к таким "народным" инструментам, как баян, домра и балалайка. В этот вечер публике будут представлена мировая премьера концерта "Двойное зеркало" для баяна, виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, "татарская фантазия" для баяна с оркестром Михаила Плетнева, вариации на темы двух русских песен для домры и балалайки Александра Цыганова, финал концерта №1 для баяна с оркестром Николая Чайкина. За дирижерским пультом – Плетнев.