Новая серия "Возвращения в Простоквашино" расскажет о "таинственном звере"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Премьера шестой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" состоялась на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм": в новом эпизоде герои узнают о загадочном прошлом одного из героев, сообщает пресс-служба студии.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Шестая серия носит название "Чудовище из Простоквашино".

"Печкин узнает, что из клиники сбежало опасное чудовище. Обеспокоенный этой новостью, он отправляется в дом Дяди Федора, где его встречает нечто более ужасное, чем он мог предположить. Вместе друзьям предстоит разгадать историю о таинственном звере", — говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссером новой серии выступила Евгения Жиркова.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.