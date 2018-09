В США умер рэпер Mac Miller

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Лос-Анджелесе скончался 26-летний рэпер Малькольм МакКормик, также известный как Mac Miller, сообщает портал US Weekly.

Тело певца обнаружили в его доме. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

За карьеру МакКормик записал пять студийных альбомов, последний из них вышел в августе этого года. Его первая запись - альбом Blue Slide Park (2011) - стартовала с первой строчки чарта Billboard 200 и стала самым продаваемым дебютом, изданным на независимом лейбле c 1995 года.

Musicians are paying their respects to Mac Miller after reports of his death from an apparent overdose. pic.twitter.com/fiA6wOfykl