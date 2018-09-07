"Оскар-2019" останется без новой номинации

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американская академия кинематографических искусств и наук отложила введение новой номинации "Лучший популярный фильм" на премии "Оскар".

Академики пояснили, что добавлять новую награду за девять месяцев до церемонии награждения было бы нечестно по отношению к фильмам, уже вышедшим в прокат. Помимо этого, решение вручать приз популярным картинам вызвало неоднозначную реакцию общества и требует "дальнейшего обсуждения", отметил исполнительный директор академии Дон Хадсон.

В августе Совет управляющих киноакадемии проголосовал за введение новой номинации. Критерии выбора и другие детали кинодеятели обещали объявить позже.