Балет Большого театра выступит на сцене миланского театра "Ла Скала"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Балет Большого театра представит на сцене миланского "Ла Скала" два спектакля – балет "Баядерка" и "Укрощение строптивой" с 7 по 13 сентября.

Большой театр выступит с гастролями в "Ла Скала" после перерыва в целое десятилетие.

Отдавая дань Мариусу Петипа, 200-летний юбилей которого отмечал весь мир, Большой театр представит в Милане один из его шедевров — балет "Баядерка".

В первом спектакле 7 сентября в главной роли Никии выступит прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Также в спектаклях примут участие ведущие танцовщики театра Ольга Смирнова и Денис Родькин.

Увидят в Милане и эксклюзивную постановку Жана-Кристофа Майо. Это первая работа хореографа, которую он осуществил по заказу Большого театра, а не для своей труппы Балета Монте-Карло. Будет представлен его балет "Укрощение строптивой", который уже с успехом прошел в Лондоне, Монте-Карло и Нью-Йорке.

Сейчас балет Большого возглавляет Махар Вазиев, который пришел в театр два года назад, оставив аналогичный пост в "Ла Скала". В балетной труппе также появился итальянец – Якопо Тисси, который выступит в гастрольной программе в спектакле "Баядерка" в партии Солора 10 сентября.

Гастроли пройдут в рамках международного проекта "Русские сезоны в Италии", который продлится до конца года. В его рамках запланированы более 310 мероприятий, в числе которых спектакли, выставки, концерты, цирк, ведущие народные коллективы.