Мариинский театр покажет на ВЭФ новую версию "Царской невесты"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Зрители оперы "Царская невеста", которую покажут в рамках культурной программы ВЭФ на Приморской сцене Мариинского театра, увидят классическую русскую оперу, но с мощными визуальными эффектами и костюмами, которые в соцсетях сравнивают с нарядами из сериала "Игра престолов", сообщили создатели спектакля.

"Царскую невесту" композитора Николая Римского-Корсакова представят во Владивостоке 11, 14 и 15 сентября. Спектакль создан по одноименной драме Льва Мея, в основу которой положен исторический эпизод третьей женитьбы царя Ивана Грозного. Мировая премьера этой оперы состоялась 22 октября 1899 года в Русской частной опере в Москве.

Возвращение к темпам Римского-Корсакова

"После перерыва премьер любая постановка будет судьбоносной. Тем более, классическая русская опера, которая идеально подходит к нашей труппе и очень хороша в любом случае… В этой опере мы обходимся без приглашенных солистов из Мариинского театра, все происходит своими силами и позволяет показать наших певцов с лучшей стороны", — рассказал на пресс-конференции музыкальный руководитель постановки Павел Смелков.

По словам музыкального консультанта постановки, ведущего концертмейстера оперы Мариинского театра — заслуженной артистки России Ирины Соболевой, за последние 60 постановок этой оперы, которая имела оглушительную популярность в России и Советском Союзе, музыкальный материал претерпел изменения в худшую сторону.

"Певцы стали гнуть его под себя, дирижеры пошли за певцами, режиссеры пошли за дирижерами… И идея Римского-Корсакова утонула. Я думаю, что наша первостепенная задача была — и мы ее осуществили – мы вернулись ко всем темпам Римского-Корсакова. Скорость, стремительность развития… Думаю, что с этой задачей мы справились", — отметила Соболева.

"Царская невеста" – это не сувенирная продукция, которую сейчас мы можем видеть. Для меня важно было создать образы, которые подходили бы к любой эпохе", — отметил режиссёр-постановщик Вячеслав Стародубцев.

Минимализм и визуальные изысканности

Автор сценографии и костюмов Пётр Окунев рассказал, что хотел оставить основные костюмы, которые дают "аромат эпохи", но при этом он постарался избавиться от лишних вещей, и итоге получился "немного минимализм". Окунев также отметил, что его радует сравнение его костюмов с костюмами из сериала "Игра престолов", которое обсуждается в соцсетях.

"Меня это, конечно, радует, потому что это привлечет молодежь на спектакль. Есть нюанс – у нас не совсем исторически точный спектакль, костюмы, у нас стилизация, и я считаю, что это совсем неплохая ассоциация", — отметил Окунев.

Стародубцев рассказал, что в опере важна атмосфера костюма, света, цвета, и в постановке присутствует видеопроекция.

"Это мощный визуальный эффект, который также играет на атмосферу оперы. И визуальные изысканности раскрывают внутреннюю драматургию Римского–Корсакова, которая заложена в произведении… Мне вот кажется, "Игра престолов" похожа на "Царскую невесту". Так что это неплохая ассоциация… Для нас важно погрузить зрителя в оперный жанр, но так, чтобы он влюбился, а не заснул и убежал", — отметил режиссёр-постановщик.

На пресс-конференции участники отметили, что на сцену в день премьеры выйдут молодые артисты, у которых есть амбиции и стремления. Это первая премьера в этом оперном театре, поэтому все причастные уже вошли в историю, и все они это понимают, поэтому работают с большим желанием.

"Ее будет очень интересно не только слушать, ее будет интересно смотреть", — отметила Соболева.

"Царская невеста" станет третьей оперой Римского-Корсакова в репертуаре Приморской сцены Мариинки. Ранее здесь прошла "Сказка о царе Салтане" и "Ночь перед Рождеством".

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.