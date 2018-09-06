МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вторую часть фильма "Великий уравнитель" с Дензелом Вашингтоном в роли экс-агента ЦРУ Роберта Макколы, историческую драму Авдотьи Смирновой "История одного назначения" и фантастический экшн "Кин" увидят кинозрители на этой неделе.

"Великий уравнитель — 2"

Фильм Антуана Фукуа "Великий уравнитель — 2" — продолжение истории о бывшем агенте ЦРУ Роберте Макколе, который самостоятельно вершит правосудие. Маккола сыграл дважды лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон, который впервые снялся в сиквеле.

"Мне всегда интересно делать что-то новое. Однако когда я начал читать сценарий, нашёл там что-то новое для себя – отношения с Сюзан, героиней Мелиссы Лео, и с этим парнишкой Майлзом, которого сыграл Эштон Сандерс. Макколл никого не пускал в свою жизнь. Когда же он всё же открывался людям, ни к чему хорошему это не приводило", — приводит слова актера пресс-служба Sony Pictures

Если в первой части фильма Маккол боролся с русской мафией, то на этот раз ему придется столкнуться лицом к лицу с профессиональными киллерами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить его…

"Мне кажется, людям нравится думать, что такой парень, как Роберт Макколл, существует, Макколл – своеобразный тёмный ангел. Мы всегда надеемся, что он спустится с небес и восстановит справедливость. Он обрёл цель жизни в служении правосудию. До этого момента он помогал лишь незнакомцам. Когда же один из близких Макколла погибает, он начинает мстить за своего друга и за самого себя", — цитирует пресс-служба Фукуа. С Вашингтоном режиссер работает в четвертый раз, актер снимался у него в первой части фильма, а также в фильмах "Великолепная семерка" и "Тренировочный день".

Премьера фильма состоялась 17 июля в Лос-Анджелесе, сборы боевика в мировом прокате составили более 163 миллионов долларов, к удивлению аналитиков, которые предсказывали кассу примерно 20 миллионов долларов.

"История одного назначения"

Премьера исторической драмы Авдотьи Смирновой "История одного назначения" прошла на фестивале "Кинотавр-2018", где фильм получил "Приз зрительских симпатий"

Картина рассказывает о событиях, участником которых оказывается русский писатель граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного. История основана на реальных событиях, она была описана в трилогии Павла Басинского о Толстом. Басинский стал соавтором сценария вместе с Анной Парвус и Смирновой.

"Мне очень хотелось снять мужскую картину, я сознательно изгоняла оттуда какие-то вещи, которые больше присущи моему гендеру, чем противоположному", — сказала Смирнова на премьере фильма на "Кинотавре". Ранее режиссер снимала исключительно женские истории — "Два дня", "Ко-ко-ко", "Связь". По словам Смирновой, история поручика Колокольцева показалась ей очень современной: "несоразмерность проступка и наказания сегодня актуальная тема".

Роль Льва Толстого сыграл Евгений Харитонов, в фильме также снимались Алексей Макаров, Алексей Смирнов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская.

© Предоставлено ООО "УДССПР" Кадр из фильма "История одного назначения" © Предоставлено ООО "УДССПР" Кадр из фильма "История одного назначения"

"Кин"

В основу сценария фильма "Кин" был положен короткометражный фильм Джонатана и Джоша Бэйкеров "Парень с сумкой". 14-летний афроамериканец Илай (Майлз Труитт) из Детройта находит странный металлический предмет, который оказывается инопланетным оружием. Охоту на него и его сводного брата Джимми (Джек Рейнор) открывают армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры…

"Можно сказать, что зрителей ждёт комплексный обед по цене одного блюда. В фильме есть и криминальный саспенс, и семейная драма, и фантастические визуальные эффекты – это масштабный проект с ощущением камерности независимого кинематографа. Мне кажется, всё вышеперечисленное в сочетании делает фильм "Кин" поистине уникальным", — приводит слова Джоша Бейкера пресс-служба компании "Централ Партнершип".

По мнению Джонатана Бейкера, "Кин" — фильм о сбывающихся мечтах. "Наш главный герой находит некий предмет, который находится за гранью его воображения, его самой смелой мечты. Но затем он должен решить, как распорядиться находкой. Может ли он использовать её, и будут ли его действия во благо или всё же во вред", — отмечает Джонатан.