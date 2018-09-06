РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Премьеры недели: "Великий уравнитель — 2" и "История одного назначения"

0730
© Предоставлено ООО "УДССПР"Кадр из фильма История одного назначенияКадр из фильма История одного назначения
© Предоставлено ООО "УДССПР"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вторую часть фильма "Великий уравнитель" с Дензелом Вашингтоном в роли экс-агента ЦРУ Роберта Макколы, историческую драму Авдотьи Смирновой "История одного назначения" и фантастический экшн "Кин" увидят кинозрители на этой неделе.

"Великий уравнитель — 2"

Фильм Антуана Фукуа "Великий уравнитель — 2" — продолжение истории о бывшем агенте ЦРУ Роберте Макколе, который самостоятельно вершит правосудие. Маккола сыграл дважды лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон, который впервые снялся в сиквеле.

"Мне всегда интересно делать что-то новое. Однако когда я начал читать сценарий, нашёл там что-то новое для себя – отношения с Сюзан, героиней Мелиссы Лео, и с этим парнишкой Майлзом, которого сыграл Эштон Сандерс. Макколл никого не пускал в свою жизнь. Когда же он всё же открывался людям, ни к чему хорошему это не приводило", — приводит слова актера пресс-служба Sony Pictures

Если в первой части фильма Маккол боролся с русской мафией, то на этот раз ему придется столкнуться лицом к лицу с профессиональными киллерами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить его…

"Мне кажется, людям нравится думать, что такой парень, как Роберт Макколл, существует, Макколл – своеобразный тёмный ангел. Мы всегда надеемся, что он спустится с небес и восстановит справедливость. Он обрёл цель жизни в служении правосудию. До этого момента он помогал лишь незнакомцам. Когда же один из близких Макколла погибает, он начинает мстить за своего друга и за самого себя", — цитирует пресс-служба Фукуа. С Вашингтоном режиссер работает в четвертый раз, актер снимался у него в первой части фильма, а также в фильмах "Великолепная семерка" и "Тренировочный день".

Премьера фильма состоялась 17 июля в Лос-Анджелесе, сборы боевика в мировом прокате составили более 163 миллионов долларов, к удивлению аналитиков, которые предсказывали кассу примерно 20 миллионов долларов.

"История одного назначения"

Кадр из фильма История одного назначения
© Предоставлено ООО "УДССПР"
"Мы — общество войны": Дуня Смирнова — об армии, Льве Толстом и милосердии

Премьера исторической драмы Авдотьи Смирновой "История одного назначения" прошла на фестивале "Кинотавр-2018", где фильм получил "Приз зрительских симпатий"

Картина рассказывает о событиях, участником которых оказывается русский писатель граф Лев Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к Толстому, который решает защитить невиновного. История основана на реальных событиях, она была описана в трилогии Павла Басинского о Толстом. Басинский стал соавтором сценария вместе с Анной Парвус и Смирновой.

"Мне очень хотелось снять мужскую картину, я сознательно изгоняла оттуда какие-то вещи, которые больше присущи моему гендеру, чем противоположному", — сказала Смирнова на премьере фильма на "Кинотавре". Ранее режиссер снимала исключительно женские истории — "Два дня", "Ко-ко-ко", "Связь". По словам Смирновой, история поручика Колокольцева показалась ей очень современной: "несоразмерность проступка и наказания сегодня актуальная тема".

Роль Льва Толстого сыграл Евгений Харитонов, в фильме также снимались Алексей Макаров, Алексей Смирнов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская.

© Предоставлено ООО "УДССПР"Кадр из фильма "История одного назначения"
© Предоставлено ООО "УДССПР"
Кадр из фильма "История одного назначения"

"Кин"

В основу сценария фильма "Кин" был положен короткометражный фильм Джонатана и Джоша Бэйкеров "Парень с сумкой". 14-летний афроамериканец Илай (Майлз Труитт) из Детройта находит странный металлический предмет, который оказывается инопланетным оружием. Охоту на него и его сводного брата Джимми (Джек Рейнор) открывают армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры…

"Можно сказать, что зрителей ждёт комплексный обед по цене одного блюда. В фильме есть и криминальный саспенс, и семейная драма, и фантастические визуальные эффекты – это масштабный проект с ощущением камерности независимого кинематографа. Мне кажется, всё вышеперечисленное в сочетании делает фильм "Кин" поистине уникальным", — приводит слова Джоша Бейкера пресс-служба компании "Централ Партнершип".

По мнению Джонатана Бейкера, "Кин" — фильм о сбывающихся мечтах. "Наш главный герой находит некий предмет, который находится за гранью его воображения, его самой смелой мечты. Но затем он должен решить, как распорядиться находкой. Может ли он использовать её, и будут ли его действия во благо или всё же во вред", — отмечает Джонатан.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена