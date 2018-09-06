Книги Толстого, Булгакова и Ремарка стали самыми популярными у москвичей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Произведения писателей Льва Толстого, Михаила Булгакова, Эриха Марии Ремарка брали чаще всего в летних читальнях Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"За сезон летние читальни выдали 16 929 книг, что на 81 процент больше, чем в прошлом году (3081 книга). Самыми популярными стали произведения отечественных и зарубежных классиков: Льва Толстого, Михаила Булгакова, Эриха Марии Ремарка, Джерома Сэлинджера", — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители читален интересовались книгами современных авторов, среди которых Гузель Яхина и Слава Сэ. Также популярностью пользовалась и детская литература писателей Астрид Линдгрен, Марка Твена и Ганса Христиана Андерсена.

По данным портала, в этом сезоне в Москве работало 15 летних читален, которые посетили более 27 тысяч жителей столицы.