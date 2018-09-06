В Сочи начался фестиваль классической музыки "Петербургский сезон"

СОЧИ, 6 сен – РИА Новости. Двенадцатый фестиваль классической музыки "Петербургский сезон" проходит в Сочи с 5 по 15 сентября, за это время в городе состоятся 10 концертов, один из которых пройдет на крыше Российского международного олимпийского университета (РМОУ), рассказала на пресс-конференции заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

По информации организаторов мероприятия, за 11 дней на курорте состоятся 10 концертов с разными программами. В числе программ – два уникальных проекта: впервые в Сочи будет исполнена литературно-музыкальная композиция по драме Генрика Ибсена "Пер Гюнт" с музыкой Эдварда Грига и чтецом – народным артистом России Николаем Буровым. Также впервые оркестр будет играть на крыше РМОУ, откуда открывается вид на море и горы.

"Каждый год у фестиваля какие-то новые идеи. В прошлом году был запущен детский проект, в этом году мы дадим супер концерт на крыше РМОУ. Площадка не вместит много людей, тем не менее, концерт будет запоминающимся. У нас на памяти проект, реализованный Леонардом Гатовым на башне Ахун, который будет жить десятилетия, если не столетия. Мы тоже с нашим фестивалем претендуем на такую планку", — заявила вице-мэр.

Романец отметила, что городские власти Сочи и Санкт-Петербурга подписали соглашение о дальнейшем культурном взаимодействии.