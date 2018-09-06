РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В Москве откроется Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол"

(обновлено: 00:34 06.09.2018)
0160
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол. Архивное фотоДрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" откроется в Большом Московском цирке в четверг, сообщила пресс-служба фестиваля

Принцесса Монако Стефания вручила Серебряного клоуна клоунскому дуэту Стэп энд джаз под руководством заслуженного артиста России Сергея Просвирнина
© REUTERS / Claude Paris/Pool
Артисты "Росгосцирка" завоевали главные награды на фестивале в Монте-Карло
На фестивале выступят артисты из Аргентины, Израиля, Германии, США, Франции, Испании, Китая, Монголии, Перу, КНДР, России и других — всего 130 участников, которые покажут 23 номера.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю, что темой этого года станет "Старый русский цирк" с "элементами стимпанка".

В жюри фестиваля помимо цирковых артистов вошли деятели культуры, в частности актеры Тимур Батрутдинов и Кристина Асмус, которые будут оценивать конкурсные номера.

В заключительный день фестиваля зрители увидят гала-представление призеров. Главный приз фестиваля — "Золотой идол" — будет вручен по решению судейства самому зрелищному и безупречно исполненному номеру.

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" впервые был организован в 2013 году и зарекомендовал себя как один из самых престижных цирковых конкурсов в мире. Традиционным местом проведения фестиваля является арена самого крупного цирка в Европе – Большого Московского государственного цирка. Фестиваль "Идол" — это не просто показ номеров, а спектакль, каждый год обрамленный новой темой.

Рискованные номера и опасные участники фестиваля "Идол"
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер с хищниками "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых был удостоен высшей награды профессионального жюри фестиваля "Идол".Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер с хищниками "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых был удостоен высшей награды профессионального жюри фестиваля "Идол".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкОбладателями главного приза фестиваля "Золотой идол" стали воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских, выступающие под флагами России и Украины.На гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Обладателями главного приза фестиваля "Золотой идол" стали воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских, выступающие под флагами России и Украины.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер коллектива "Русские казаки" под руководством Виолетты Александровой-Серж (Российская государственная цирковая компания "Россия").Участники коллектива Русские казаки под руководством Виолетты Александровой-Серж на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер коллектива "Русские казаки" под руководством Виолетты Александровой-Серж (Российская государственная цирковая компания "Россия").
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИсполнительницы балетного номера на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".Исполнительницы балетного номера на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Исполнительницы балетного номера на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Воздушное кольцо "Секрет моей души" в исполнении Алексея Григорова и Марины Главатских (Украина-Россия).Исполнители номера Воздушное кольцо Секрет моей души Алексей Григоров и Марина Главатских на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер "Воздушное кольцо "Секрет моей души" в исполнении Алексея Григорова и Марины Главатских (Украина-Россия).
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники клоунского трио "Без Носков".Участники клоунского трио Без Носков выступают на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники клоунского трио "Без Носков".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДрессура хищников "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых.Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Дрессура хищников "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых.Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкробаты из Китая исполняют номер "Пагода".Акробаты исполняют номер Пагодана гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Акробаты из Китая исполняют номер "Пагода".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Метание ножей и стрельба из арбалета "Двойной риск" в исполнении итальянцев Марко и Присциллы.Исполнение номера Метание ножей и стрельба из арбалета Двойной риск в исполнении Марко и Присциллы на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер "Метание ножей и стрельба из арбалета "Двойной риск" в исполнении итальянцев Марко и Присциллы.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПарад артистов на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".Парад артистов на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Парад артистов на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Дрессированные пеликаны "Райский сад" Владимира Лекарева и Любови Карсановой.Исполнение номера Дрессированные пеликаны Райский сад на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер "Дрессированные пеликаны "Райский сад" Владимира Лекарева и Любови Карсановой.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых.Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер "Баронеты" Натальи и Андрея Широкаловых.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники гала-шоу фестиваля "Идол" на манеже Большого московского цирка.Артисты на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники гала-шоу фестиваля "Идол" на манеже Большого московского цирка.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер "Воздушные полотна "Танго" в исполнении итало-испанского дуэта Амбры и Ива.Показ номера Воздушные полотна Танго в исполнении артистов Амбры и Ива на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Номер "Воздушные полотна "Танго" в исполнении итало-испанского дуэта Амбры и Ива.
/

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена