В Москве откроется Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол"

Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол. Архивное фото

Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" откроется в Большом Московском цирке в четверг, сообщила пресс-служба фестиваля

На фестивале выступят артисты из Аргентины, Израиля, Германии, США, Франции, Испании, Китая, Монголии, Перу, КНДР, России и других — всего 130 участников, которые покажут 23 номера.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал на пресс-конференции, посвященной фестивалю, что темой этого года станет "Старый русский цирк" с "элементами стимпанка".

В жюри фестиваля помимо цирковых артистов вошли деятели культуры, в частности актеры Тимур Батрутдинов и Кристина Асмус, которые будут оценивать конкурсные номера.

В заключительный день фестиваля зрители увидят гала-представление призеров. Главный приз фестиваля — "Золотой идол" — будет вручен по решению судейства самому зрелищному и безупречно исполненному номеру.

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" впервые был организован в 2013 году и зарекомендовал себя как один из самых престижных цирковых конкурсов в мире. Традиционным местом проведения фестиваля является арена самого крупного цирка в Европе – Большого Московского государственного цирка. Фестиваль "Идол" — это не просто показ номеров, а спектакль, каждый год обрамленный новой темой.