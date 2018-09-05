Верка Сердючка пока не планирует концертную деятельность в России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, пока не планирует возобновлять гастроли по России, сообщил РИА Новости менеджер артиста Андрей Уренев.
"По поводу концертной деятельности — это было закрытое мероприятие, то есть он продолжает не участвовать в больших концертах афишных, билетных, кассовых. А это по личному приглашению Игоря Крутого он приехал на афтерпати — это планировалось закрытое, частное, мероприятие. Гастроли пока не планируются", — сказал Уренев РИА Новости в среду.