МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Актер Геннадий Хазанов возвращается в "Ленком", он исполнит главную мужскую роль в постановке Леонида Трушкина "Американские горки", рассказал худрук театра Марк Захаров на сборе труппы в среду.

"Есть еще у нас в труппе блуждающий форвард Геннадий Хазанов, он появится у нас вместе с Анной Большовой в спектакле "Американские горки", премьера 20 сентября", — сказал Захаров.

Сценографию к спектаклю создал Борис Краснов. Роль, которую сыграет Хазанов в пьесе Эрика Ассу о превратностях любви, была изначально написана для Алена Делона, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.