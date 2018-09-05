Прокатчики объяснили отмену показа фильма "Похищенные сокровища Европы"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Картине "Похищенные сокровища Европы" был присвоен номер прокатного удостоверения в реестре Минкультуры РФ, по нему кинотеатры смогли открыть продажу билетов, но физическую копию документа компании не выдали, поэтому прокат пришлось отменить, рассказала РИА Новости начальник кинопрокатного отдела компании CinemaEmotion Мария Безенкова.

Комментариями Минкультуры РФ РИА Новости пока не располагает.

Ранее в социальный сетях прокатной компании появилось сообщение о том, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения картине "Похищенные сокровища Европы", которую планировалось выпустить 6 сентября к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

По информации на сайте кинопрокатчика, фильм – музейное шоу рассказывает о запрете так называемого "дегенеративного искусства" при нацистском режиме.

"Документы были поданы в начале августа, мы получили подтверждение от Госфильмофонда о том, что копия была ими принята, 30 августа мы получили номер прокатного удостоверения, который сейчас волшебным образом исчез из реестра министерства культуры. Вчера мы должны были забрать физическую копию прокатного удостоверения, но когда наш сотрудник приехал за прокатным удостоверением, он получил отказ", — сказала Безенкова.

По ее словам, номер прокатного удостоверения был действующим, именно по нему кинотеатры открыли продажу билетов. Премьера фильма должна была состояться вчера в кинозале Третьяковской галереи. Все билеты на этот показ были раскуплены, сейчас идет возврат средств в обычном порядке.

"У нас было расписано более 50 площадок, от Владивостока до Москвы. Это был полноценный прокат, мы видели хороший результат от той рекламной компании, которая была нами проведена. К сожалению, прокат пришлось отменить, мы вынуждены были уведомить кинотеатры о том, что не можем им предоставить фильм для показа", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, официальная формулировка от Минкультуры должна прийти в течение двух недель, после этого компания планирует решать вопрос в судебном порядке.