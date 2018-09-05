В Забайкалье пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона

Цветы в память об Иосифе Кобзоне в здании Государственной Думы РФ в Москве

Цветы в память об Иосифе Кобзоне в здании Государственной Думы РФ в Москве

КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. Бесплатный концерт памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона состоится 11 сентября в Доме офицеров Забайкальского края в Чите, сообщает пресс-служба учреждения на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Одиннадцатого сентября в 19.00 в Большом концертном зале Дома офицеров Забайкальского края состоится концерт ансамбля песни и танца Дома офицеров, посвященный памяти великого артиста Иосифа Кобзона. Вход свободный", — говорится в сообщении.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В воскресенье он был похоронен на Востряковском кладбище в Москве рядом со своей мамой.

С 1997 года Кобзон был депутатом Государственной думы ФС РФ от Агинского Бурятского автономного округа, затем Забайкальского края.