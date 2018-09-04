Умер народный артист России Геннадий Мелехин

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Народный артист России, актер Русского театра драмы Геннадий Мелехин умер в возрасте 82 лет, сообщается в группе негосударственного авторского театра "Ad Liberum" во "ВКонтакте".

"Для всех нас, кто имел честь выходить с Геннадием Михайловичем на одну сцену, он был не просто партнером — он был незыблемым авторитетом, учителем и наставником", — отмечается в сообщении.

О дате и месте прощания будет объявлено позже.

С 1984 по 2006 год Мелехин выступал на сцене Карельского театра русской драмы. Он играл в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Леди Макбет Мценского уезда", "Рядовые", "А зори здесь тихие" и многих других.