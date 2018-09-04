На биеннале "Артмоссфера" можно увидеть виртуальный газон и "Стену Совести"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Третья биеннале искусства уличной волны "Артмоссфера" проходит в Центре современного искусства "Винзавод", посетителям представлены работы более 40 художников со всех частей мира, рассказала РИА Новости со-основатель выставки Сабина Чагина.

"Третья биеннале "Атмоссфера" подчинена теме усталости от нарастающего информационного потока, актуальной для современного мира — "Offline". Это единственный в мире проект, который позволяет увидеть на одной площадке работы самых ярких представителей уличного искусства. На биеннале вы познакомитесь с проектами более сорока художников, которые были отобраны международным жюри из 350 претендентов", — отметила Чагина.

По ее словам, одной из главных целей проекта является создание платформы для развития стрит-арт сообщества в нашей стране.

Уникальность выставки состоит в том, что 99 процентов представленных работ — созданы в ходе арт-резиденции, арт-проекты не привозятся на площадку готовыми, а создаются авторами за две недели перед ее открытием, сообщила Чагина.

Экспозиция встречает посетителей биеннале сразу у входа на территорию Винзавода. Перед гостями предстают два газона: реальный с зеленой травой — работа выполнена испанским художником SpY, напротив него на стене здания расположилась работа художницы Dagnini — символизирующая виртуальный газон, представляющий экран монитора с разложенным пасьянсом.

"Среди необычных работ, представленных российскими командами, в этом году можно отметить "Осколки реальности" — в качестве напоминания о ценностях общения, утратившихся из-за коммуникаций с помощью интернета, а также проект "Артефакт штриха", цифровой мазок кисти фотошопа, выполненный в объеме при помощи необычного приспособления", — рассказала нам Юлия Василенко — куратор и со-основатель биеннале "Артмоссфера".

По ее словам, все проекты, представленные на выставке, наполнены глубоким смыслом, где каждый сможет найти ответ на вопрос — вызов, содержащийся в работах художников. Свою лепту в проект внес и нью-йоркский гуру уличного граффити Faust — он нанес огромный каллиграфический тег на стену, приняв участие в проекте "Стена".

Регулярно одну их стен Винзавода отдают на "растерзание" уличным художникам, которые покрывают ее слой за слоем своими работами — обращениями к той или иной теме. Таким образом в рамках биеннале возник проект "Стена Совести".

Параллельно с главной выставкой биеннале гости Винзавода могут ознакомиться с историей отечественного граффити и стрит-арта.

Здесь представлена выставка-исследование "Уличное искусство в России с 1980-х по 2010-е", кураторами которой выступили художник и теоретик уличного искусства Дмитрий Аске при участии Антона Польского, преподавателя РГГУ и создателя портала про городские перепланировки Partizaning. Уникальный архив фотографий, видео, эскизов расскажет об этапах развития отечественного уличного искусства, а также о современных процессах и тенденциях.

На его основе позже будет создана энциклопедия российского уличного искусства.

Ежедневно на биеннале будут работать 25 медиаторов-проводников по выставочному пространству, которые помогут понять посетителям значение представленных работ.

Выставка продлится до 14 октября.