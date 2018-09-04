В Красноярске на выставке военных художников показали работы Шойгу

Посетители на выставке Несокрушимая и легендарная в Красноярске. 4 сентября 2018

Посетители на выставке Несокрушимая и легендарная в Красноярске. 4 сентября 2018

КРАСНОЯРСК, 4 сен — РИА Новости. Выставка студии военных художников имени Грекова "Несокрушимая и легендарная", где в том числе представлены работы министра обороны России Сергея Шойгу, открылась во вторник в красноярском музее Сурикова.

Проект "Несокрушимая и легендарная" приурочен к 100-летию создания Красной Армии и проводится в рамках Дней армейской культуры. Проект объединяет четыре выставки – работы студии военных художников Грекова, плакаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил РФ, фотографии мастеров департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ и личные работы Шойгу. Проект стартовал на родине министра в Туве – в начале июня работы экспонировались в течение месяца в Кызыле, после — в Хакасии. В Красноярске экспозиция будет работать до начала октября.

В экспозиции представлены как работы молодых "грековцев", так и картины ветеранов, завоевавшие любовь и признание зрителей.

"Особенность этой выставки – работы министра обороны Сергея Шойгу. Важно, что когда военный человек, главной работой которого является принятие суровых решений, обладает тонким духовным миром и сугубо романтичным взглядом на жизнь", — отметил врио губернатора Красноярского края Александр Усс на торжественном открытии выставки.

Заместитель директора департамента культуры Минобороны РФ Сергей Фральцев зачитал присутствующим приветственное слово Шойгу и передал в краевое министерство культуры приветственный адрес.

Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт. До назначения на должность министра обороны РФ занимал высокие государственные посты: экс-губернатора Московской области, экс-министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.