Умерла замдиректора "Современника" Лидия Постникова

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Замдиректора театра "Современник" Лидия Постникова ушла из жизни в возрасте 96 лет, ее похоронят 5 сентября, сообщается на сайте учреждения.

Постникова работала в театре с 1962 года, должность замдиректора она заняла в 1969-м.

"Лидия Владимировна ушла на 97-м году жизни. Она болела, но совсем недолго. И даже чувствуя себя не очень хорошо, постоянно интересовалась, как дела в театре", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Очень красивая, витальная, яркая, порой до боли в глазах. Искренняя, резкая, теплая и нежная, когда речь шла о чужой боли. Абсолютно нетерпимая, когда сталкивалась с несправедливостью. Верная. Не приемлющая ложь и лесть. Готовая спасать тех, кому нужна помощь, вне зависимости от чинов и званий. Лидия Владимировна много, очень много сделала для людей. И никогда не ждала благодарностей или поклонов", — рассказали в театре.

Согласно информации на сайте, прощание с Постниковой состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово 5 сентября.