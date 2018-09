Умер участник группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Сэведж

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Австралийский музыкант, клавишник рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds Конвей Сэведж умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на сайте лидера коллектива.

"Яростный, веселый, страшный, сентиментальный, сердечный, нежный, суровый, честный, настоящий — он обладал всеми этими качествами и имел буквально "золотой голос"", — говорится в записи.

Как отмечает NME, причиной смерти музыканта, скорее всего, стал рак мозга, который нашли у Севиджа в 2017 году.

Конвей Севидж присоединился к Nick Cave and the Bad Seeds в 1990 году, став клавишником и бэк-вокалистом группы. С 1993 года также занимался сольной карьерой и выпустил альбомы " Nothing Broken" (2000) и Wrong Man's Hands" (2004).