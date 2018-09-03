Старейший артист нижегородского драмтеатра умер в возрасте 96 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Старейший артист Нижегородского академического театра драмы имени Горького Святослав Ушаков умер в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба театра.

"В театр пришла скорбная весть. 1 сентября на 97 году ушел из жизни старейший артист и ветеран театра Святослав Михайлович Ушаков. Святослав Михайлович ещё при жизни стал легендой театра, "последним из могикан", заставшим ещё Николая Ивановича Собольщикова-Самарина, по совету которого и поступил учиться в театральное училище имени Щепкина. По окончании училища молодой артист был принят в труппу Горьковского театра драмы", — говорится в сообщении пресс-службы театра.

Святослав Ушаков сыграл более 220 ролей. В возрасте 94 лет он выходил на сцену нижегородского театра драмы в спектакле "Нахлебник".

"Но и потом — на заслуженном отдыхе — Святослав Михайлович не пропускал ни одной премьеры и всегда интересовался жизнью театра", — отмечается в сообщении.

Прощание со Святославом Ушаковым состоится в здании театра 4 сентября в 11.00.