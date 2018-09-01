Путин поздравил актера Сергея Гармаша с юбилеем

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино Сергея Гармаша с 60-летним юбилеем, отметив его яркую и убедительную игру, сообщается на сайте Кремля.

"Вас – талантливого, востребованного артиста – знают и любят многочисленные поклонники театра и кинематографа. Вы всегда играете ярко, искренне, убедительно. Подаёте пример преданного служения актерскому искусству, творческого, высокопрофессионального отношения к избранному делу", — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства также пожелал Гармашу здоровья, вдохновения и новых интересных работ.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Леонидович Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина. Является лауреатом большого количества наград и премий, среди которых: премия "Ника" (за 2000, 2004, 2007 и 2011 годы), премия "Золотой орел" (2004, 2007, 2009), премия "Театрал" (2008) и другие. Женат на актрисе Инне Тимофеевой.