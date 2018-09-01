В Москве состоялась церемония вручения национальной премии "Радиомания"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Семнадцатая торжественная церемония вручения Национальной премии "Радиомания" завершилась в пятницу вечером в Москве, главный приз — золотой микрофон — получили лучшие представители радиоиндустрии, передает корреспондент РИА Новости.

В конкурсе приняли участие представители региональных и сетевых радиостанций страны – Радио Sputnik, "Радио Москвы", "Москва FM", Радиоканал "Культура", "Авторадио", "Ретро FM", "Наше радио" и другие. В жюри конкурса вошли академики Российской академии радио (РАР) – заслуженные работники индустрии радио и активные участники современного рынка радиовещания.

Лучшим радиоведущим региональной радиостанции стала Женя Николаева ("Норд FM", Югорск), среди представителей сетевых радиоканалов жюри признало лучшим Олега Орлова ("Ретро FM"). В номинации "Информационная, аналитическая программа" среди региональных радиостанций лучшей стала программа "Радио 2:0" (Москва FM), среди сетевых радиостанций — программа "Новости Детского радио" (Дети FM).

В номинации "Музыкальная программа" среди региональных радиостанций победила программа "Русский инди. Индикатор" (радио "Культура"), а среди сетевых — программа Top club chart (" Европа Плюс"). Почетным призом была удостоена программа Андрея Дементьева "Виражи времени" (Радио "Россия"), золотой микрофон получила вдова поэта.

В номинации "Радио-шоу" среди региональных станций победу одержала программа "Ни в какие ворота" (Радио "Зенит", Санкт- Петербург), среди сетевых — шоу " Красавцы" (Love Radio, Москва).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила золотой микрофон сетевой радиостанции "Авторадио" за передачи на его канале в YouTube. "Победители получили не только статуэтку, но и специальный приз — спецпроект от Министерства иностранных дел России", — сказала Захарова на церемонии награждения.

Платиновых микрофонов удостоились исполнители Владимир Пресняков, Леонид Агутин и певица Елка за то, что их песни чаще всего исполнялись на всех радиостанциях страны. Также приз достался английскому музыканту Эду Ширану — хит в его исполнении прозвучал на радио более десяти тысяч раз. Специальным призом была отмечена и певица Валерия.

"Радиомания" — самая престижная награда в сфере радиовещания в России. Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников сферы. С 2015 года премия стала вручаться под эгидой Российской Академии Радио, а сама церемония награждения превратилась в масштабный музыкальный праздник на одной из главных концертных площадок России.