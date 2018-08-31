Брэдли Купер хотел бы продолжить режиссерскую карьеру

ВЕНЕЦИЯ, 31 авг — РИА Новости. Актер Брэдли Купер, который в первый раз выступил в качестве режиссера в фильме "Звезда родилась", хотел бы продолжить режиссерскую карьеру.

Купер представляет на Венецианском кинофестивале свой режиссерский дебют "Звезда родилась", который рассказывает историю любви популярного певца Джейсона Мейна, чью роль исполняет сам Купер, и талантливой, но неизвестной певицы Алли в исполнении Леди Гаги. Для нее это тоже дебют, но актерский.

"Время — это самое ценное, что у меня есть, и я пытаюсь потратить его с наибольшей пользой. Этот фильм занял четыре года моей жизни, и каждая минута, секунда того стоила. Так что я надеюсь, что я смогу быть частью проектов, которые я полюблю так же, как и этот, и что я продолжу делать это, и что люди позволят мне рассказывать истории. Это моя работа", — сказал Купер журналистам в среду.

Купер и Гага сами исполняли песни в фильме, и это было испытанием для них обоих, так как актеру пришлось петь на большой сцене перед зрителями, а Гаге играть неопытную певицу. Режиссер подчеркнул, что они так хорошо сработались с Гагой, что он не испытывал никакого стеснения, выступая на сцене. Она поразила его своей естественностью и мастерством актрисы.

"Я должна сказать, что я и Брэдли были так погружены в своих героев, что когда дело дошло до съемок, я чувствовала, что все настолько реальное и живое, и мы выступали перед настоящими зрителями. И, конечно, я до этого никогда не играла в кино, но как актрисе мне было легко изобразить, что я никогда не выступала на сцене", — отметила в свою очередь Гага.