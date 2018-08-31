Актриса из Владивостока снялась с Брюсом Уиллисом в боевике "Расправа"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Боевик Брайана Миллера "Расправа" (Reprisal), главные роли в котором сыграли Брюс Уиллис, Оливия Калпо и актриса из Владивостока Натали Юра, выходит в прокат в США в пятницу.

Брюс Уиллис сыграл ветерана с боевым прошлым, который ради спасения тяжело больного сына соглашается бороться с мафиозным кланом. В главных женских ролях снялись Натали Юра и Оливия Калпо.

"Мне досталась роль, о которой можно только мечтать, — живу в эпицентре экшена, совершаю геройские поступки, принимаю важные решения, погружаюсь в море чувств и эмоций. Работать с Брюсом Уиллисом было захватывающе, у него огромный опыт, каждый совет такого человека бесценен", — рассказала РИА Новости Юра.

"Расправа" — не первая работа актрисы в ее голливудской фильмографии. В июле состоялся релиз триллера Мэтти Бекермана "Сообщество" (The Row), в котором снялись сразу две россиянки — Юра и уроженка Перми, модель Таня Митюшина.

В России Юра дебютировала в драме Юрия Грымова "Три сестры" по одноименной пьесе Антона Чехова.