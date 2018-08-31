Церемония прощания с Кобзоном продлится три часа

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Прощание с певцом и депутатом Иосифом Кобзоном, которое состоится 2 сентября в Концертном зале имени Чайковского, начнется в 10 утра и продлится три часа, сообщили в аппарате Госдумы.

"Прощание с Иосифом Давыдовичем Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября, в 10.00 в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Церемония продлится до 13.00. Похоронен Иосиф Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище", — говорится в сообщении.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.