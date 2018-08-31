Певец, неравнодушный к миру: ушел из жизни Иосиф Кобзон

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Иосиф Кобзон, талантливый исполнитель, который поднял эстрадную музыку на совершенно новый уровень, настоящий гражданин своей страны и человек, неравнодушный к тем, кто просил о помощи, ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Певец и депутат Госдумы умер после продолжительной болезни, с которой он героически сражался долгие годы. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, второго сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Свои соболезнования в адрес близких и родных культового исполнителя направили первые лица государства, музыканты и композиторы, известные политики — все те, кто долгие годы следил за его творчеством и помогал в общественной деятельности.

Время не властно

Телеграмму супруге народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, с которой они прожили вместе более 35 лет, направил Владимир Путин. По словам главы государства, Кобзон был поистине народным артистом, выдающимся представителем отечественной культуры, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства.

"Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке. Талантом, творческой щедростью, своими замечательными песнями, над которыми не властно время, заслужил искреннюю любовь миллионов людей", — приводятся слова Путина в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Соболезнования родным и близким Кобзона выразил и Дмитрий Медведев. На совещании правительства глава кабмина объявил минуту молчания в память об ушедшем артисте, назвав тяжелой утратой для России смерть этого выдающегося исполнителя.

"Он, действительно, был, может быть, самый титулованный певец нашей отечественной эстрады. И просто был очень известный, узнаваемый человек. Песни Кобзона объединяли огромное количество людей разных поколений", — сказал Медведев, также отметив политическое поприще певца.

Творчество Кобзона не оставляло равнодушным никого, и в нем всегда чувствовалась сила характера, тяга к жизни, невероятная преданность сцене, подчеркнула вице-премьер Ольга Голодец. Уход артиста она назвала невосполнимой потерей для отечественной и мировой эстрады. Замглавы правительства подчеркнула, что Кобзон сохранял невероятную работоспособность до последних дней.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что в трудные для страны дни Иосиф Давыдович всегда был там, где нужен людям больше всего, а его поступки и его песни до последнего дня не расходились друг с другом.

"Он даёт изнурительные многочасовые концерты для наших бойцов в Афганистане. Он первым идёт спасать людей в захваченный террористами "Норд-Ост". Он приезжает с концертами и помощью к своим землякам в воюющий Донбасс", — подчеркнул министр и добавил, что жизнь и песни Кобзона навсегда останутся с россиянами.

Родной человек для целой страны

С болью на уход Иосифа Кобзона отозвались известные деятели культуры и общественные деятели. Свои глубочайшие соболезнования выразили эстрадная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская, латвийский композитор Раймонд Паулс, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, пианист Денис Мацуев, режиссер Владимир Бортко, писатель Эдвард Радзинский, российская эстрадная певица Наталья Королева, художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Федосеев и многие другие.

По словам певца Льва Лещенко, который дружил с Кобзоном долгие годы, он олицетворял собой целую эпоху, всегда оставался небезразличным к человеческим страданиям и старался делать все, чтобы общество стало более гуманным, целеустремленным, справедливым.

"Без него невозможно представить нашу жизнь, все годы, начиная с послевоенных лет и заканчивая сегодняшним днем. Он был невероятным творцом, человеком широченной души, который просто не мог пройти ни мимо человеческой боли, ни мимо человеческих страданий… Он поднял эстрадный жанр на необычайную высоту. К ней стали относиться как к жанру, который достоин представлять отечественное искусство", — сказал Лещенко в эфире телеканала "Россия 24".

Своим творчеством Кобзон воспевал и возвеличивал страну, держал культуру на высочайшем уровне, отметил Владимир Федосеев. А глава Союза композиторов Алексей Рыбников назвал исполнителя символом истории страны, ее эстрады и культуры.

"Это человек, кроме того, невероятной широты души. Стольким людям он помог в этой жизни. Он не оставался равнодушным ни к одному человеку, который обращался к нему с просьбой. Многие чувствовали себя за ним как за каменной стеной", — сказал Рыбников.

О выдающихся человеческих качествах ушедшего артиста вспомнил и специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, Кобзон также показывал пример беспрецедентного мужества в борьбе с тяжелым недугом.

"Он сделал много добра для людей, которые его окружали, для молодых артистов эстрады, которых он вел по жизни. Он был замечательным семьянином, для него его семья играла огромную роль в жизни, равно как и он для семьи. Когда умер Синатра, The New York Times вышла с заголовком "Умер Синатра, закончился 20 век", я не побоюсь это перефразировать: "Умер Кобзон, закончился 20 век", — заключил Швыдкой.

Глава Чешско-российского общества, Чешской ассоциации русистов и культурно-просветительской организации "Чехословацкая сцена" Йиржи Клапка в беседе с РИА Новости вспомнил Кобзона как общительного, веселого человека, высочайшего профессионала, всегда готового помочь другим людям.

Главный голос страны

Свои соболезнования в связи с кончиной Кобзона выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал исполнителя главным голосом страны и нескольких поколений, в котором сочетались сила и мудрость, присущие большому артисту.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Иосиф Кобзон как депутат завоевывал доверие и любовь людей благодаря чуткому отношению к их проблемам и искреннему стремлению помочь, был человеком с неиссякаемой энергией и работоспособностью.

"Многочисленные концерты на комсомольских стройках, перед ликвидаторами Чернобыльской аварии, солдатами в Афганистане. Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других. Он был одним из тех, кто вошёл в здание, захваченное террористами на Дубровке в октябре 2002 года, а трагедия родного Донбасса — стала его личной болью", — сказал он.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала уход Кобзона невосполнимой утратой для отечественной культуры. Она подчеркнула, что Кобзон не только многие годы отдавал парламентской и общественной работе и с особенным вниманием относился к сохранению духовного наследия России, но и всегда оказывал бескорыстную помощь и поддержку людям.

Заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в беседе с РИА Новости отметила неравнодушие Кобзона, к которому за поддержкой обращались и коллеги-артисты, и простые люди, и с теплотой вспомнила те моменты, которые им довелось разделить.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подчеркнул, что Кобзон многое сделал как политик и общественный деятель, вспомнил о том, как певец вел переговоры с захватившими Театральный центр на Дубровке террористами, поддерживал военнослужащих в Сирии и своих земляков на юго-востоке Украины.

"Нас всех постигла невосполнимая утрата. Безусловно, для всего общества Иосиф Давыдович навсегда останется одним из лучших примеров высокой гражданской позиции и патриотизма. Мы всегда будем хранить память об Иосифе Давыдовиче как о выдающемся артисте, яркой личности и достойном человеке", — добавил Бастрыкин.

Неоценимая поддержка

Кобзон неоднократно выступал в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР абсолютно бесплатно, привозил гуманитарную помощь и говорил, что мечтает лишь об одном — чтобы не было войны, одним из первых отозвался на присоединение Крыма к России. Министр культуры республики Крым Арина Новосельская с восхищением вспомнила о том, как Кобзон приезжал в 2014 и 2015 годах, выступал перед жителями на разных площадках. Она выразила уверенность, что память артиста увековечат в Крыму.

Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил слова соболезнования в связи со смертью артиста и назвал его кончину невосполнимой утратой для всего мира. "Мы всегда будем благодарны за неоценимую поддержку и помощь, которую он оказывал нам", — сказал Пасечник РИА Новости.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что помощь Кобзона жителям ЛНР невозможно переоценить. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал артиста выдающимся человеком и героем ДНР, а исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков отметил, что в день похорон исполнителя в Донецке пройдут траурный митинг и возложение цветов.

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