Украинский композитор рассказал о "блокноте добрых дел" Кобзона

Цветы в память об Иосифе Кобзоне в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото

Цветы в память об Иосифе Кобзоне в здании Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Народный артист СССР Иосиф Кобзон был неординарной личностью и пытался помочь многим людям. Об этом рассказал украинский композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, он беседовал с близким другом Кобзона драматургом и поэтом Александром Вратаревым, который написал для певца около пятнадцати песен.

"Когда у Саши (Вратарев — ред.) брат заболел лейкемией, он ночью позвонил Кобзону в Нальчик, и Кобзон на следующее утро прилетел в Москву. И они целый день на автомобиле Кобзона объезжали все инстанции, которые могли бы помочь", — рассказал композитор.

Быстряков также отметил, что у Кобзона был маленький блокнотик, где он вел список своих добрых дел. "Там было написано: этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работу, этому — путевку. Он работал на людей", — подчеркнул композитор.

Кроме того, Быстряков восхитился мужеством Кобзона, который не побоялся выступить в роли переговорщика с террористами во время захвата заложников на Дубровке в 2002 году.

"Его могли запросто убить, но он не побоялся, вошел туда и вывел детей с матерями. Это очень мужественный поступок", — рассказал композитор.

Быстряков не стал комментировать позицию Кобзона по Крыму, заявив, что это его личная позиция и что обсуждать он ее не хочет.

В четверг стало известно, что певец и депутат Госдумы Кобзон умер на 81-м году жизни.

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