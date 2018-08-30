ВГТРК договорилась с оркестрами Башмета и Федосеева о здании ГДРЗ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и оркестры Юрия Башмета и Владимира Федосеева подписали соглашение об использовании Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ), сообщила пресс-служба ВГТРК.

Вопрос о том, где будут работать оркестры, встал после передачи здания Дома радиовещания и звукозаписи в ведение издательства "Известия". Сейчас этот вопрос решен.

Стороны достигли соглашения благодаря многолетнему опыту сотрудничества, говорится в сообщении. ВГТРК обратилась в Управление делами президента с предложением взять в аренду легендарные студии №1 и 5 для того, чтобы оркестры имели возможность и дальше ими пользоваться.

Несмотря на то, что оформление необходимых документов потребует времени, оркестрам разрешили не прерывать репетиции в этих помещениях.

Здание Дома звукозаписи находится на Малой Никитской улице, 24. В нем работал диктор Юрий Левитан, а также выступал оперный певец Иван Козловский.