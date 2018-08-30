На 81-м году жизни умер Иосиф Кобзон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сегодня на 81-м году жизни скончался Народный артист СССР, депутат Государственной думы, Герой труда Иосиф Кобзон.

Артиста госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого Кобзон перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Как рассказал Дмитрий Песков, свои соболезнования родным и близким певца выразил президент Владимир Путин.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что Иосифа Кобзона похоронят 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с его матерью.

Исполняющий обязанности министра культуры самопровозглашенной ДНР Михаил Желтяков отметил, что в день похорон Иосифа Кобзона, который родился в Донбассе, в Донецке пройдут траурные мероприятия.

Член комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов заявил, что память артиста могут увековечить в Москве. Если соответствующая заявка поступит, комиссия может рассмотреть ее уже на ближайшем заседании 12 сентября, уточнил он.

"Человек-материк"

Соболезнования родным и близким Иосифа Кобзона и воспоминания о нем сегодня звучат от музыкантов, актеров, политиков, дипломатов, телеведущих, композиторов, президентов и представителей многих других профессий.

Лев Лещенко, друживший с Кобзоном около 50-ти лет, напомнил, что он никогда не оставался безразличным к человеческим страданиям.

"Ушел из жизни величайший певец, величайший пассионарий, который своей жизнью и творчеством олицетворял целую эпоху. Без него невозможно представить нашу жизнь, все годы, начиная с послевоенных лет и заканчивая сегодняшним днем. Он был невероятным творцом, человеком широченной души, который просто не мог пройти ни мимо человеческой боли, ни мимо человеческих страданий", — сказал Лещенко в эфире телеканала "Россия 24".

Заслуженная артистка России и глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая напомнила, что Кобзон был одним из немногих, с кем согласились вести переговоры террористы, захватившие "Норд-Ост".

"Он был не просто артистом с большой буквы, а великим человеком. Отзывчивым, добрым и неравнодушным. К нему за помощью и поддержкой шли все: и коллеги-артисты, и простые люди. Уникальный пример служения стране. Подлинный герой, спасающий детей в "Норд-Осте", и ласковый и любящий отец и дед", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова также прокомментировала кончину Кобзона.

"Умер Кобзон. Великий человек. Человек-материк. Не меньше", — написала Захарова в Facebook.

По словам всемирно известного пианиста Дениса Мацуева, со смертью Кобзона ушла целая эпоха. Народный артист СССР всегда помогал молодым талантам и никогда не оставался равнодушным, подчеркнул он.

"Мы неоднократно встречались, даже делали один раз совместный концерт в зале "Россия" тогда еще. Этот человек, который был неравнодушен к талантам, всегда помогал и был абсолютно таким мудрейшим человеком и это, конечно, огромная беда для нашей культуры, для нашей эстрады", — заключил Мацуев.

Огромной потерей назвал смерть Иосифа Кобзона президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, Кобзон всегда был желанным гостем в республике.

"С горечью узнал, что сегодня ушел из жизни один из величайших артистов современности, Иосиф Давыдович Кобзон. Его талант почитали миллионы людей. На хитах Иосифа Давыдовича выросли целые поколения. Это огромная потеря…, уходит целая эпоха", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Телеканалы меняют сетку

Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи со смертью Иосифа Кобзона.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, Андрей Малахов посвятит всенародно любимому артисту свое сегодняшнее ток-шоу на "России 1", а после полуночи зрителей телеканала ждет одно из последних интервью Кобзона "В кругу семьи". В пятницу в эфире "России 1" — повтор его юбилейного концерта, а на выходные запланирован показ документального фильма Сергея Мирошниченко "Иосиф Кобзон. Дар от мамы".

"В программе Первого канала произошли изменения. В 18:50 в эфир выйдет документальный фильм про Иосифа Кобзона. А в 19:50 — специальный выпуск "Пусть говорят". Зрители увидят последнее интервью маэстро", — сообщается на сайте телеканала.

На сайте НТВ сообщается, что сегодня в 23.00 телезрителям будет показан повтор документального проекта "Моя исповедь".

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>