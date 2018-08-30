Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин и Кобзон виделись всего месяц назад. Тогда президент вручил народному артисту СССР знак отличия "За благодеяния". Сегодня Путин выразил соболезнования в связи со смертью Иосифа Давыдовича. pic.twitter.com/voGnvgVoGi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 августа 2018 г.

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", — сказал он.

"Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", — сообщил он, добавив, что текст телеграммы будет вскоре опубликован на сайте Кремля.

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